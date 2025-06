Русия се приближава до ключов за Украйна град: Предупреждение от украински военен експерт (ОБЗОР - ВИДЕО)

Повторенията от политически лица как украинската армия започна да се справя добре на северната граница, в Суми, не трябва да всяват прекалено много възторг. Боевете там разтеглиха допълнително фронта, ангажират още украински ресурси и поставят под цялостно напрежение украинската отбрана. А междувременнно, руските сили продължават да оказват натиск на много места в Източна Украйна и макар всъщност да пълзят напред, поставят нови и нови проблеми пред украинското военно командване.

В последните 3 дни руската армия няма никакъв успех в пограничния район на област Суми. Украинските части, които върнаха обратно под контрол село Андреевка, както и тези, които защитават Кондратовка, успешно спират руските опити за напредък. Няма руски напредък и по линиите Новониколаевка – Яблоновка, Новониколаевка – Варачино и Яблоновка – Храпивщина. В момента няма руски напредък и при Юнаковка – там руснаците имат позиции в северната част на селото и държат позиция до предприятието "Сумигаз" при пътя Юнаковка – Суми. Няма и съществена промяна в Тьоткино, Курска област – там украинската армия "на практика" са хванали в клещи 56-ти руски десантно-щурмови полк. Това посочва в нов свой анализ украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец.

При всички тези добри новини за украинците обаче, Машовец подчертава: Да се говори за спиране на настъпление може само тогава, когато едно настъпление премине към цялостна отбрана. Очевидно е, че в направлението Суми това не се е случило досега с руснаците. Можем да говорим само за липса на резултати при руските опити за настъпление, а не че те са спрели. Да, руската армия в Суми загуби боеспособност заради тежки загуби, но това може да е временно – докато дойдат подкрепления, предупреждава украинският военен анализатор. В подкрепа на неговата оценка, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва геолокализирани видеокадри от руския военнопропаганден телеграм канал "Два майора", показващи украински напредък при Олексиевка (Алексеевка) – обстрел с руска артилерия при украинска контраатака. А руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" изброи цели 31 украински контраатаки за 1 ден по цялата линия на боеве в Сумска област, добавяйки, че руската армия направила "тежки контраатаки" при Юнаковка т.е. явно признание, че руските сили са в затруднено положение.

Същевременно Машовец вижда криза за Украйна що се отнася до Купянското направление. Има руски пробив по линията Масютовка – Кондрашовка, има такъв и по линията Кондрашовка – Голубьовка (северния фланг на град Купянск, по поречието на река Оскол). Боевете за Кондрашовка и Голубьовка са жестоки, руснаците опитват да окупират и Радковка, имат и огневи контрол върху път P-79 между Купянск и село Западно, а това затруднява украинските маневри в района. От предните позиции на противника в горския масив североизточно от Радковка до северните покрайнини на Купянск разстоянието е 1,1-1,2 км, а от предните му позиции в района на селището Голубовка - до 1,5 км, казва Машовец и предвижда в скоро време руски опит да се влезе в Купянск от север, през Московка. Той изрично заявява, че ситуацията доста се е усложнила и руските части са на около 5 километра от основна логистична украинска линия. Добрите новини – руснаците не могат да прекарат тежка военна техника (артилерия, установки) през Оскол. Лошите – могат да ползват дронове и го правят, за да прекъсват комуникации и логистика. „Очевидно е, че украинското командване в тази посока, поради различни причини, няма нито сили, нито възможност да промени радикално ситуацията в своя полза. Поне за да отблъсне противника от северните покрайнини на града“, заключва Машовец в анализа си.

За съседното от юг Лиманско направление, украинският военен експерт посочва, че през последната седмица руснаците продължават с опитите да обединят района на селата Ново – Карповка и влизащите в него Зелена долина и Редкодъб (Ридкодуб), за да подсили южния фланг на Купянското направление, към Борово. Зелена долина е превзета, има руски позиции в източната част на Карповка, но руснаците бяха принудени да отстъпят от Редкодъб, обобщава Машовец. А в южната част на направлението, вече в Северското направление, руската армия още не е напреднала повече от Грековка. "Врагът очевидно се опитва да стигне до тила на нашите части, които се защитават по северния бряг на река Северски Донец (в Серебрянския горски парк), и да ги принуди да се оттеглят, поне до линията Заречно-Ямполовка", добавя Машовец и не отчита какъвто и да е руски успех в това отношение. Той обаче не изключва бъдеще, в което украинската армия се изтегля назад заради руското настъпление от линията Белогоровка - Серебрянка.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на бойните действия в Украйна намаля значително на дневна база. На 29 юни е имало 137 бойни сблъсъка – с 33 по-малко спрямо 28 юни. Руснаците са хвърлили 117 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 4 повече за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 29 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 6000 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 200 снаряда повече. Руската армия е използвала малко под 3500 FPV дрона "камикадзе", което е с около 450 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 37 отбити руски пехотни атаки. Още 14 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление. В Лиманското направление са станали 20 руски пехотни атаки, а в Курска област и Суми – 16 руски пехотни атаки. Няма друго направление с двуцифрен брой руски пехотни щурмове за последните 24 часа, но има геолокализирани кадри, показващи украински напредък в централната част на Часов Яр:

Украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", предупреждава, че руската армия вече осъществява натиск по цялата граница между Донецка и Днепропетровска област южно от Покровск. Има положителни новини, но руските дронове създават трудности с логистиката по-далеч зад фронтовата линия, предупреждава и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов. "Два майора" твърди, че руската армия превзела първо село в Днепропетровска област – Дачно.

On the Pokrovsk front, Ukraine’s Defense Forces destroyed a Russian UAV command post. All documentation, cash, FPV and reconnaissance drones were destroyed. Ammunition and technical equipment used by drone operators were also wiped out. pic.twitter.com/w11g3LZwYv — WarTranslated (@wartranslated) June 29, 2025

The video shows a Russian FPV drone striking an evacuation vehicle carrying Ukrainian soldiers near Pokrovsk in Donetsk region. pic.twitter.com/8oafzzEeEQ — WarTranslated (@wartranslated) June 29, 2025

Тази нощ руската ПВО е свалила 15 дрона, според официалните данни на руското военно министерство. 10 са свалени над Курска област, 5 – над Азовско море. Видеокадри от Лгов, Курска област, и от Крим показват нощните дуели на украинските дронове и руската ПВО, като взривовете поставят въпроса дали има щети:

🇷🇺 Lgov in Russia’s Kursk region came under attack by “unknown friendly” drones. pic.twitter.com/SIyUKXjtSW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2025

Occupied Crimea: Russian air defense is actively trying to counter Ukrainian drones. pic.twitter.com/gbZiDrVXzS — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 29, 2025

И тази нощ Русия атакува с дронове Украйна. Украинските ВВС съобщават за 107 изстреляни дрона клас "Шахед" и дронове-примамки, свалени са 74. По данни на украинската спешна служба в Харковска област са ранени 8 души, 1 от които е дете. Изгорял е и склад на промишлено предприятие (не се казва какво, но от снимките се вижда пакетирана минерална вода), пожарът е обхванал 1000 квадратни метра