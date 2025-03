Стрелба с ракети не по енергийни обекти, а по деца: Обещанията на Путин в действие (ВИДЕО, 18+)*

Пореден руски удар и отново в украинския град Суми предизвика щети по няколко жилищни сгради и в училище. Дотук е известно за 28 ранени, сред тях и четири деца. Повече информация даде ръководителят на военновременната областна администрация на Суми Владимир Артюх в социалните мрежи.

По думите му, за щастие децата в училището са били навреме прибрани в бомбоубежище. "Всички са живи и здрави", уточни той.

Russians launched a missile strike on the center of the city of Sumy. Several high-rise buildings and a school were damaged. pic.twitter.com/YoMDJvlUPu