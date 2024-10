"Нищо общо с реалността" - по този начин говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира материала на авторитетното британско издание Financial Times, че Москва и Киев водят предварителни разговори да спрат с взаимните удари с дронове и ракети по обекти на енергийните си инфраструктури: Нов опит за деескалация между Украйна и Русия, Киев мобилизира нови хора заради севернокорейците (ОБЗОР - ВИДЕО).

"В момента има много подхвърляния, които нямат нищо общо с реалността. Дори и най-авторитетните издания не се притесняват да правят подобни измислици“, заяви говорителят на диктатора Владимир Путин, цитиран от контролираната от Кремъл информационна агенция "РИА Новости".

