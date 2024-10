Нов опит за деескалация между Украйна и Русия, Киев мобилизира нови хора заради севернокорейците (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна и Русия водят предварителни разговори да спрат с взаимните удари с дронове и ракети по обекти на енергийните си инфраструктури. Това е продължение на готвените разговори с посредник Катар, за които се появи информация, че са били готвени, но са се разпаднали след като украинската армия реализира операция "Курск".

Има много предварителни разговори за рестарт на процеса. Говори се за енергийните обекти, твърди неназован дипломат пред Financial Times. В материала на известната британска медия е изрично посочено, че издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин няма да се съгласи на нищо конкретно, докато украинската армия е в Курска област – поне засега не изглежда, че руснаците скоро ще могат да се справят с това украинско предмостие. Според популярния украински телеграм канал Deep State, Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) твърдо контролират 615 квадратни километра територия в Курска област.

Освен удари срещу руски енергийни обекти и най-вече от петролната индустрия, нямаме много лостове, с които да принудим Путин да седне да преговаря, твърдят висши украински официални лица. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира темата със спиране на ударите по енергийна инфраструктура.

Подготовката на Украйна за севернокорейските войници

На фона на постоянни поток новини за севернокорейски войници, които вече се появяват в Курска област в помощ на путиновата армия, секретарят на Съвета за национална сигурност и отбрана към Върховната рада (украинския парламент) Олександър Литвиненко заяви, че Украйна предвижда да мобилизира още 160 000 души.

"Общо 1 050 000 украинци бяха призовани в Силите за отбрана. Предвижда се да бъдат мобилизирани още над 160 000 души. Това ще позволи окомплектоване на военните ни части до 85%", коментира Литвиненко, цитиран от украинското издание "Лига". Литвиненко говори с оглед удълженото с още 90 дни военно положение в Украйна.

На 19 октомври, 2024 година украинският министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че благодарение на новата система за набиране на персонал 12% от украинските мъже, които постъпват в редиците на ВСУ, го правят доброволно. Украинското министерство на отбраната заяви, че средно повече от 6000 души влизат в украинската армия всеки месец.

Същевременно, американският президент Джо Байдън, цитиран от Reuters, накратко коментира, че ако севернокорейски войници преминат на украинска територия, Украйна трябва да се защитава. С тези думи обаче той не потвърди, че САЩ най-накрая ще вдигне забраната Украйна да използва далекобойни американски оръжия за удари дълбоко в руския тил.

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

(КАРТА) Голямата новина на фронта е официалното руско твърдение, че градчето Селидово вече е изцяло под руски контрол. Военният анализатор Денис Попович коментира пред беларуската опозиционна медия NEXTA, че падането на Селидово отваря пътя на руската армия към Покровск. Същевременно Попович не очаква руснаците моментално да се хвърлят да завладяват и Покровск, ще има известна пауза, защото руснаците сега гледат към т.нар. "джоб Курахово" (КАРТА) - това са няколко населени места на юг от Селидово, включително Курахово, които лека-полека влизат в руски клещи от север (през Горняк и Украинск) и от юг, от Времеевското направление, откъм Угледар през Богоявленка, откъдето има пряк път към Курахово, но това са 18 километра: Русия обяви: Превзехме Селидово (ВИДЕО)

На західному фланзі Вугледару росіяне не припиняють спроби штурмувати за підтримки бронетехніки

Пілоти Окремої президентської бригади підрозділів Bulava" 3-го механізованого батальйону та "Химера" 20-го окремого батальйону спеціального призначення діляться епізодами їх відбиття pic.twitter.com/UM9G6vyPGu — Мисливець за зорями (@small10space) October 29, 2024

🇷🇺 WELCOME HOME!!! SELIDOVO IS NOW RUSSIA! pic.twitter.com/dlrme8ZAtl — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 29, 2024

Според германското издание Welt, само през октомври Русия е овладяла 478 квадратни километра украинска територия, което е най-доброто руско месечно постижение от март, 2022 година насам. По данни на Deep State, в седмицата 20-27 октомври руските военни части са "покорили" 121 квадратни километра. Но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че всъщност руският напредък си остава бавен – 1265 квадратни километра дневно през март 2022 година, когато беше пикът на руската инвазия в Украйна досега, спрямо 14 квадратни километра дневно през септември, 2024 година. Тактически успехи с цената на много жертви, които още не водят до стратегическа промяна, обобщава ISW.

Що се отнася до Покровск, руското командване непосредствено се цели в линията от река Лозоватска до Новогродовка, пише в нов свой анализ о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб. Освен това, руснаците вървят и по линиите Вишнево – Григоровка (Вишнево е на само километър-два южно от Селидово) и Новогродовка – Лисовка (Лисовка е на 9 километра източно от Покровск и в покрайнините ѝ са най-близките руски военни позиции до Покровск в момента: ВИДЕО, 18+ на пореден "път на смъртта" за руски войници при Новогродовка, може да се види само от регистрирани потребители на социалната мрежа "Х"). "И двата факта очевидно показват, че вражеското командване се готви да възобнови интензивно настъпление директно към Покровск и Мирноград", добавя Машовец. Той очаква първо опит за руски пробив от юг, през селата Новотроицко – Шевченко – Даченско, а след това главните сили на руската армия в Покровското направление да атакуват от Николаевка към Мирноград и директно по жп линията от Новогродовка директно към Покровск. Едва ли обаче ще има руска атака едновременно към Мирноград (той се пада североизточно от Покровск) и по жп линията от Новогродовка, добавя Машовец. Той посочва и още един признак, че руските сили в Покровското направление се борят постоянно с изтощение – данни за докарването на подразделения на 61-ва бригада на руската морска пехота – тя идва на помощ от Днепър в Донбас.

Украинският военен анализатор обръща внимание и, че 51-ва общовойскова руска армия разпределя сили хем в Кураховското направление, с цел овладяване на Курахово, хем в Торецкото направление. Според Машовец обаче Торецк ще отиде назад като приоритет за руското военно командване за сметка на Курахово. Въпросът е дали украинската армия ще се бие с всички сили за Курахово – Машовец се съмнява.

(КАРТА) Новините от Торецк потвърждават визията на Машовец – украинците са успели да елиминират всички руски позиции на улица "Дзержински", в централната част на града, върнали са си и позиции на булевард "Червений":

Иначе, махалото на интензивността на бойните действия в Украйна пак се залюля в друга посока – увеличение. 175 бойни сблъсъка е имало през денонощието на 29 октомври, което е с 26 повече на дневна база. Запазва се високо нивото и на руските бомбардировки – 156 използвани от руснаците умни авиационни бомби (КАБ), също се запазва и броят на руските артилерийски обстрели, 4750 през последните 24 часа, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб. Покровското и Кураховското направление са най-горещи – 43 и 42 спрени руски пехотни атаки съответно. Силен руски натиск има още в Купянското и Лиманското направление – 22 и 15 руски пехотни атаки, в Северското направление, което е спомагателно на Лиманското от юг, е имало 13 руски пехотни атаки. Това е сериозна активизация и предвид посочването на Билохоровка (Белогоровка) като място на боеве, както още и Торско, Терно, Невско, Колесниковка и Синковка (села в Лиманското и Купянското направление) е видно, че руската армия се старае да си осигури колкото се може по-голям плацдарм по реките Жребец и Оскол. Разширяваме зоната на контрол при Колесниковка и укрепваме нови позиции в Крухляковка, гласи кратката информация в обзора на популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Че има руски напредък източно от Колесниковка потвърждава в дневния си обзор с геолокализирани кадри и ISW, като институтът добавя, че основните боеве в Купянското направление са в района на Крухляковка (Кругляковка). Ситуацията при Терно е тежка, руснаците имат предимство в огневата мощ, казва украинският военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар".

Неймовірні пригоди росіян на Куп'янському напрямку

Працюють воїни 14-ї окремої механізованої бригади pic.twitter.com/xdxAvETT9A — Мисливець за зорями (@small10space) October 29, 2024

За Кураховското направление "Рибар" гледа повече на юг, откъм Времеевското направление. Каналът посочва, че вече имало боеве при село Ясна поляна, т.е. Шахтьорск е превзет, защото е по-на юг от Ясна поляна - каналът посочва, че има видеокадри от издигане на руското знаме в покрайнините на Ясна поляна. Богоявленка също е превзета, повтаря каналът на Звинчук, но посочва, че още няма потвърждение на твърдението на руското военно министерство, че Катериновка е превзета. Отделно, украинците имат позиции в близките Антоновка и Илинка и оттам покриват с артилерия и дронове западната част на Катериновка. Липсата на новини за руски успехи от изток на Курахово затвърждава впечатлението, че макар там руснаците да хвърлят много сили и ресурси им е далеч по-трудно – поредни видеокадри на спряна руска атака с бронирана техника го потвърждават. Украинският телеграм канал "Офицер+" пише, че руснаците действително опитват основно да пробият през Катериновка от юг и Максимиляновка от изток на Курахово, като понякога успяват да напреднат 100-200 метра на цената на "планини от трупове и разбита бронирана техника" (ВИДЕО, 18+):

Thye 46th Brigade at it again. In the morning, Russians tried to advance with a force of 5 BMPs and 2 tanks. Within 15 minutes, Ukrainian artillery, FPV drones, and remote mining took out 4 BMPs and 2 tanks, while another vehicle was stalled halfway. A significant part of the… pic.twitter.com/IdrBFXyBlv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2024

Ефектні кадри детонації двох російських БМП під час спроби штурму на Курахівському напрямку pic.twitter.com/NSZunxSqNr — Мисливець за зорями (@small10space) October 29, 2024

В Курска област обзорът на "Рибар" е показателен – нищо не се променя по темата руски успехи там. Напротив, навсякъде има украински контраатаки, а руският военнопропаганден телеграм канал се съсредоточава да обяснява къде са нанасяни руски въздушни удари.

UAV operators from the 38th Marine Brigade destroyed a Russian armoured supply vehicle with ammunition.



It exploded not long after. pic.twitter.com/lTSvFtqt7d — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 29, 2024

Съгласно официалната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 62 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 33 от тях са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, а още 25 дрона са приземени с електронно заглушаване. Дронове са сваляни в Киевска, Черкаска, Хмелническа, Харковска, Запорожка, Донецка, Днепропетровска, Сумска, Черниговска и Полтавска област.

This is what the area of Kharkiv looks like right now, where the Russians hit with an experimental hybrid missile "Grom-E1". pic.twitter.com/6Crr9G7aGl — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) October 29, 2024

Същевременно руското военно министерство съобщи, че през нощта са свалени 23 украински дрона. 7 са свалени над Ростовска област, 5 – над Курска област, 4 – над Смоленска област, по 3 – над Брянска и Орловска област и 1 – над Белгородска област.

Още: Зеленски разсея заблуди за войната и членството на Украйна в НАТО (ОБЗОР – ВИДЕО)