Русия: Товарен влак с 20 вагона дерайлира след сблъсък с кола (ВИДЕО)

Временно е преустановено движението на всички влакове по маршрута между Горелий и Бамовска, предава украинският "Телеграм" канал "Оперативний ЗСУ" рано тази сутрин, 18 март.

In the Amur region in Russia, a freight train with 20 wagons derailed after an accident with a passenger car. All train traffic on the route between Goreliy and Bamovska is temporarily suspended. pic.twitter.com/MhQhbWI535