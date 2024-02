Русия загуби още един генерал. Появи се пълен списък и на военноморските й загуби (СНИМКИ)

63-годишният Татаренко е бил военен пилот 1 клас, служил е в Далечния изток, Урал и Сибир, а през 2016 г. е назначен за командващ 14-та армия на ВВС и ПВО на Централния военен окръг на Руската федерация.

Освен него при удара са загинали още 9 руски военнослужещи, съобщава телеграм каналът "Кримски вятър".

Руските военни канали се оплакват, че украинските сили са започнали отскоро да използват нови маршрути за крилатите си ракети, като повечето от тях преминават над водната повърхност на Черно море и явно сварват руснаците неподготвени.

Същевременно OSINT анализаторът и бивш офицер от белгийския флот Фредерик Ван Локерен показа списък със загубените от Руския черноморски флот плавателни съдове в резултат на успешни украински удари. Списъкът е към 31 януари 2024 г. и в него влиза и ракетният катер "Ивановец" като според данните до момента са потънали и разрушени плавателни съдове с над 22 000 тона стандартна водоизместимост. Още: Скръбен ден за Руския черноморски флот: Украинците потопиха ракетен катер за 70 милиона долара (ВИДЕО)

UPDATE: #Russia's naval losses in the Black Sea as a result of the Russo-Ukrainian war as of 31/JAN



The sinking of the Ivanovets resulted in the Black Sea Fleet losing over 22.000 tons in standard displacement.

As of November, we see successful strikes on a monthly basis. pic.twitter.com/xHfwT1stDv