Руска атака по Харковска област: Ранени цивилни и разрушени сгради (ВИДЕО)

Най-малко 21 души са били ранени през нощта на 27 срещу 28 октомври, включително пет деца, след като Русия е извършила няколко въздушни нападения срещу североизточната Харковска област на Украйна. Това съобщи Държавната служба за извънредни ситуации сутринта в понеделник.

Според кмета на град Харков Игор Терехов атаката е повредила висока сграда и е разрушила най-малко три апартамента. На местата на нападенията са изпратени екипи за бързо реагиране.

This night, the Russian occupiers struck Kharkiv. At least 13 people were injured



A farm building, a private house, a hotel and an administrative building were damaged. Six people were injured.



In the Kholodnogorsky district the blow came to a multi-storey building. Between the… pic.twitter.com/qaP4SP8EIf