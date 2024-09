Руска бомба удари старчески дом в Суми: Има загинали и ранени (ВИДЕО)

Руска атака по регионален старчески дом в Суми доведе до евакуация на възрастните хора, има ранени и един загинал. Това съобщи в Телеграм канала си ръководителят на офиса на Сумската областна администрация Игор Калченко.

78-годишна жена е починала от раните си в болница, а други 13 са ранени, съобщават от Държавната служба за извънредни ситуации на Укракйна.

Украинската обществена телевизия "Суспiльне" съобщи, че в пансиона са живели 221 възрастни хора. Медията публикува кадри от мястото на удара, на които се виждат възрастни хора в близост до пострадалата сграда на пансиона, много от тях в инвалидни колички.

Още: Руски бомби раниха спасители в Харков, Суми е без ток след нова атака (ВИДЕО)

In Sumy, the number of injured from a strike on a retirement home has risen to 13, according to the regional administration. How low can you go.. pic.twitter.com/OzyAORQwZJ

По данни на украинската държавна служба за извънредни ситуации на петия етаж е имало 24 отделения. Най-пострадали от атаката са горните етажи на сградата.

147 души са евакуирани.

Губернаторът на Сумска област Владимир Артюх каза пред "Суспiльне", че някои от ранените са в тежко състояние.

В последните три дни Сумска област е подложена на непрестанни руски атаки, които повредиха сериозно електро и водоснабдителната инфраструктура. Сумска област граничи с нападнатата от Украйна Курска област в Русия.

❗️ A missile attack was launched on a boarding house for the elderly in Sumy, - regional military administration



The head of Sumy regional military administration Artyukh said that there are wounded, some of them hospitalized.



One person has already died in the hospital, 9 more… pic.twitter.com/DJHKhBJiIu