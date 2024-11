Руска ракета разруши жилища в Кривой Рог - има хора под развалините, включително деца (ВИДЕО)

Руските въоръжени сили нанесоха удар по пететажна жилищна сграда в Кривой Рог - родния град на украинския президент Володимир Зеленски, намиращ се в Днепропетровска област.

Новината съобщи началникът на Днепропетровското областно военно управление Серхий Лисак на 11 ноември. Разрушени са апартаменти от първия до петия етаж на един от входовете. Най-малко 11 души са били ранени, включително две деца, обяви Лисак в Telegram.

Още: Руски дрон "Шахед" е поразил жилищна сграда в Белгород (ВИДЕО)

Трима от пострадалите са в болница. Спасителите продължават да разчистват отломките на разрушената сграда в търсене на хора. Включили са се и доброволци с обучени кучета.

Жена и три деца, най-малкото от което е само на два месеца, може да са под развалините, съобщават местните медии.

In Kryvyi Rih, a woman and three children, the youngest of whom is only two months old, may be under the rubble of a five-storey building.



This is reported by local media. pic.twitter.com/rxjwInbN5U