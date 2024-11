Нов дневен рекорд по убити и ранени руски войници в Украйна (ВИДЕО)

Нов дневен рекод по руски военни загуби в хора за един ден. Най-кървавият ден досега във войната в Украйна за руската армия се оказа 10 ноември, 2024 година, сочи официалната сводка на украинския генщаб.

Според украинските данни, Русия е загубила 1770 военни в Украйна на 10 ноември - това включва убити, ранени и изчезнали по време на операция. Така общите руски загуби като войници в Украйна от началото на пълномащабната война вече са над 710 000 души! Буквално за седмица, украинците са успели да елиминират 10 000 руски войници: 700 000 руски военни жертви по-късно: Краят на амбициите на Путин в Украйна още не се вижда (ОБЗОР - ВИДЕО)

Няколко примера, които дават представа за каква касапница става въпрос в Украйна: Няма бебета, руснаците изчезват: Фонът зад меренето на мускули между Путин и Тръмп (ОБЗОР - ВИДЕО)

Russian soldier shows the result of a Ukrainian Baba Yaga drone's attack on his dugout. Despite the operational challenges and slow movement speed, if the drone reaches its target, it delivers a devastating impact. pic.twitter.com/7KAacw4187