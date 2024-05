Руска ракетна атака срещу Украйна, само "Кинжал" пробиха украинската ПВО

Съгласно официалната сводка на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла общо 14 ракети и почти 3 дузини дрона клас "Шахед", включително:

Официалните данни на украинските ВВС сочат, че са свалени всички крилати ракети Х-101/Х-555, както и всички дронове. Те са свалени в Николаевска, Одеска, Днепропетровска, Полтавска, Запорожка, Хмелнишка, Кировоградска област.

От информацията в официалния канал в Телеграм на украинските ВВС става ясно, че ракетите "Кинжал" са изстреляни по Староконстантиновка, Хмелнишка област и Ивано-Франковск. В Староконстантиновка има украинско военно летище.

