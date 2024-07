Руска следа: В съмнително видео "палестински терорист" отправя заплахи към Олимпиадата (ВИДЕО)

„Палестинският терорист“ заплаши да пролее „реки от кръв“ по време на Олимпиадата в Париж. Западни експерти смятат, че това е фалшификат, зад който стои Руската федерация, предаде NEXTA.

Експертите веднага отбелязаха, че видеото изглежда нагласено - не е в стила на Хамас или подобни групи да правят такива видеоклипове, а качеството на арабския език, говорен от "терориста", също буди съмнения. Източник от сигурността каза на AFP, че "първоначалните анализи сочат руска операция под фалшив флаг".

В края на видеото той размахва фалшива окървавена глава, която вероятно е предназначена да символизира Мариан, символът на Френската република.

Източници посочват, че видеото е пуснато с помощта на X акаунт, създаден през февруари, но след това е бил неактивен за няколко месеца. Потребителят е активиран няколко дни преди публикуването на видеото, като започна да публикува съдържание, критикуващо Израел.

Служител в службите за сигурност каза, че "видеото е публикувано в социалната платформа X от акаунти, които действат като част от руски мрежи за разпространение на информация, и по-късно е преместено в африкански сайтове, които се използват от руснаците в тяхната работа."

Ръководителят на френското вътрешно министерство смята, че службите за сигурност не могат да потвърдят автентичността на видеото, но не говори за участието на Руската федерация.

