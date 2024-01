Руската армия и оръжия: Украинското разузнаване с текуща оценка (ВИДЕО)

В интервюто Скибицки изрично казва, че в Украйна се бият 462 000 руски войници и ангажираните в боеве руски части са окомплектовани на 92-95%. В съзвучие с това твърдение бившият президент и премиер на Русия Дмитрий Медведев, който е заместник-ръководител на Съвета за сигурност на Руската федерация, заяви, че Русия успешно е обновила биещите се в Украйна руски части и е набрала 500 000 души нов персонал за руската армия през 2023 година.

ISW прави заключение, че явно Русия успява да компенсира загубите на хора в Украйна горе-долу с ниво на скрита мобилизация, равно на броя на руските жертви на фронта. Единственият видим голям пример в участък на фронта, където руснаците не съумяват да обновят частите си, е източният бряг на река Днепър – при село Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон. Извън този участък, няма масово оплаквания за липса на ротация в руските редици от лятото на 2023 година, което явно се дължи на факта, че украинците не извършват офанзивни операции извън източния бряг на Днепър и дават възможност на руските части да обновят персонала си – но не и като качество и количество що се отнася до успех на голяма офанзива, отчита ISW. Обновяването на частите става с недостатъчно добре обучени войници (доброволци, затворници, нелегални мигранти) и това личи по резултатите от руската офанзива при Авдеевка и Купянск, която продължава вече месеци наред – явно е, че руските сили не са на необходимото все още ниво за голям пробив, когато трябва да атакуват. ISW счита за малко вероятно при сегашната ситуация (липса на всеобща мобилизация) руската армия да се подобри качествено, за да превърне малките си тактически успехи в по-големи и да извърши голям пробив на оперативно ниво на фронта.

Друг важен акцент от интервюто на Скибицки - украинското разузнаване счита, че и през 2024 година Русия няма да има достатъчно артилерийски снаряди, за да изпълни военните си цели. Руският военнопромишлен комплекс е достигнал ниво на производство от около 2 000 000 снаряда годишно, което през 2023 година значеше дефицит от минимум 500 000 за нуждите на руската армия. Затова и украинското разузнаване очаква Русия да продължи с усилията да си набавя боеприпаси и оръжия от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди, че Кремъл преговаря със Северна Корея за доставка и на тактически ракети. А според Politico, Русия вече прави по 115 ракети месечно от всякакви видове и в периода януари - октомври 2023 година е внесла стоки и компоненти за производство на оръжие (ракети, дронове, бронирани машини) на стойност 8,77 млрд. долара тоест ефективно заобикаляне на западните санкции.

Скибицки обаче казва и нещо друго интересно – знаем в кои складове Русия складира оръжие и боеприпаси, знаем и маршрутите за доставка към фронта, което може да се чете като явен намек и към Запада: дайте ни необходимото оръжие и руската армия ще страда с критични за нея доставки. Говорителят на ЕК Йохана Бернсел изясни, че до пролетта на 2024 година ЕС ще може да прави по 1 000 000 снаряда годишно, но доставките зависят от всяка страна-членка поотделно, а не на организация на паневропейско ниво. Европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон вече обяви, че ЕС може да достави на Украйна 1 000 000 снаряда (тоест вече обещано) до пролетта на 2024 година.

Междувременно американското министерство на отбраната публикува доклад за доставките на американско оръжие в Украйна и в него призна, че няма отчет за всичко, но това се дължи на липса на ресурси на самото министерство, а не на корупционни практики в Украйна. Нерядко няма инвентаризация на 90 дни, както трябва според американското федерално законодателство, става ясно от доклада. В него се казва и, че украинците имат само 10 машини за обработка на баркодове (всяко оръжие е обозначено с такъв) и нито една от тях не е на фронтовата линия, а това забавя и отчета на повредено или унищожено оръжие и техника.

Вече има редица коментари от украински военни, че много ниските температури в Украйна пречат на операциите с дронове и на пехотните атаки. Показателно е, че през изминалото денонощие има леко намаление на дневна база на интензивността на боевете – според сутрешната сводка на украинския генщаб станали 64 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 73 на дневна база. Най-горещо е при Авдеевка и Новомихайловка, а в направлението към Бахмут е имало само 1 руска пехотна атака при Клещеевка, отбита от украинците. Обзорът на руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов потвърждава украинските данни – боеве навсякъде, руски напредък – никъде. Обзорът на "Рибар" е още по-показателен – внимание само към Новомихайловка, с констатация как там има руски операции от юг и че украинците се готвят за отбрана при евентуално руско нападение от северната граница, но руски сили там не се струпват.

