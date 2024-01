Като Втората световна война: Руски и украински оценки за Украйна (ВИДЕО)

Интересни оценки къде се намира в развитието си войната дойдоха както от Украйна, така и от Русия. Руското издание "Фонтанка" публикува интервю с председателя на комисията по отбрана на долната камара на руския парламент (Дума) Андрей Картаполов. В него той прави аналогия с Втората световна война (Великата отечествена война за руснаците) и как сега е все едно е 1943 година и то в края ѝ – тогава СССР още се отбранява, но предстоят моментите на големи победи на фронта и обрат във войната. През юли, 1943 година СССР печели най-голямата танкова битка в историята – Курската дъга и до декември стига до река Днепър и Киев. Според Картаполов и сега Русия е в такава ситуация, предстои 1944 година.

Бившият командир на украинския батальон "Айдар" Евгений Дикий направи точно същата оценка – 1943 година. Но тя се различава коренно от Картаполов в извода – според Дикий, сега двете страни са в паритет, предстои обаче едната да рухне в недалечно бъдеще. Руснаците не са убедени, че няма да са те, затова и търсят примирие, за да се възстановят на спокойствие ресурсите си, по думите му: Грешките на Запада и Украйна срещу Путин: Говори украински военен ветеран

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има извод за думите на Картаполов – че нямат смисъл, защото на фронта сега Русия изобщо не е с такива успехи, каквито е имал СССР през 1943 година. Логиката на Картаполов за "безмерен руски успех" е това, че третата украинска контраофанзива с основна посока Запорожието не успя да постине целите си. Руският депутат беше принуден и да отговори на въпрос на "Фонтанка" дали щом прави такива аналогии, войната в Украйна ще свърши тази година – тогава вече той призна, че войната в Украйна и Втората световна война не могат да се сравняват едно към едно. А ISW добавя и още едно заключение – че поне засега режимът на издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин не бърза да прави мобилизация в размера на тази, направена от СССР за Втората световна война – 35% от тогавашното население.

На този фон зам.-ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) Вадим Скибицки коментира, че Русия е разположила 462 000 войници за боеве в Украйна и че руските части, воюващи в Украйна, са окомплектовани на 95%.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб интензивността на бойните действия се запазва почти същата на дневна база – 73 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо традиционно си е при Авдеевка – 24 отблъснати руски пехотни атаки и отново повечето са от юг, при Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) и Невелско – там са спрени 15 руски атаки. Много интензивни са боевете и при Маринка, специално линията Григоровка – Победа, която води към Курахово, както и при Новомихайловка.

(КАРТА) Специално за Григоровка има украински данни, че руснаците частично са влезли в източните покрайнини на селището. Там има силен руски артилерийски обстрел.

(КАРТА) В обзора на руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов има специално внимание към Новомихайловка (югозападно от град Донецк) – там боевете са особено тежки, иначе според Пегов няма промяна на ситуацията никъде по фронта. За момента обаче руснаците не могат да пробият в Новомихайловка и отчитат единствено успехи в заемане на някои позиции в горист терен до селото. Припомняме, че според украинският военен наблюдател и о.з. полковник Константин Машовец руското командване скоро ще трябва да направи избор – или да се съсредоточи към Григоровка и Победа, за да стигне до Курахово, или да превзема Новомихайловка, защото няма да има достатъчно ресурс да успее и в двете начинания. Машовец вече коментира, че голямата руска цел в този участък на фронта е да се блокира бъдеща украинска операция с цел достигане на Мариупол откъм Угледар (Въгледар).

Що се отнася до Авдеевка, Машовец отново споделя, че очаква опит на руснаците да разширят фронта от север и да опитат да пробият или през Степово (3 километра северозападно от Авдеевка) и коксохимичния завод, или още повече на север, към Бердичи и Очеретино. Машовец смята, че руското военно командване опитва алтернативи и пробив без да овладее първо Степово и Бердичи, а това ще постави всяка руска атака в опасност да бъде удавена във флангови артилерийски огън от страна на украинците, както и руските войници да се бият в среда, в която има немалко сгради и прикрития за украинската армия.

За Източна Украйна и Купянск Машовец пише, че очевидно тече прегурпиране на руските сили с намерение да се поднови по-силен натиск за превземане на Купянск. Основното направление на атака ще остане Синковка – Петропавловка (9-7 километра североизток-изток от Купянск), но според украинския о.з. полковник ще има още 3 направления на атака (Олшана – Петропавловка, Първомайско – Песчано и Ягодно – Ивановка /20 километра югоизточно от Купянск/). Руснаците изтеглят артилерия, а руските инженери са много активни при село Ягодно, явно ще има опити за разминиране на защитни украински полета, предупреждава той:

Специално за ситуацията на източния бряг на река Днепър и украинското предмостие в Кринки вече има брожение сред руските военни канали и блогъри – защото има натиск от Кремъл да не се говори много-много за руските проблеми там т.е. цензура. Показателно е, че "Рибар" - един от най-големите руски военни канали в Телеграм, създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обръща внимание на ситуацията и защитава по-малките руски военни блогъри като Владислав Романов, който е един от руските източници, даващи най-много подробности и съобщаващи редовно новини за проблеми за руската армия именно в Херсонска област и в частност Днепър. В анализа на ISW е събран цял букет от публикации на различни руски телеграм канали и блогъри по темата.

Иначе дневният обзор на "Рибар" е буквално "на дребно" - с твърдения как руснаците успели да превземат гробището южно от Богдановка (5-6 километра североизточно от Бахмут). Всъщност при Бахмут за последното денонощеие има само 1 руска пехотна атака и то отбита по украински данни. В Запорожието "Рибар" отчита украински успехи при Новопокроповка (12 километра южно от Орехов), но отново става въпрос за отделни позиции – точно както каналът пише и за Новомихайловка, тоест никъде не говорим за решителен пробив и голяма тактическа победа.

Специално за Запорожието и Донецка област обаче украинският кмет на Мелитопол Иван Фьодоров заяви, че в последните месеци руснаците са изградили километри от нови мрежи от окопи и защитни съоръжения, визирайки направлението Велика Новоселка - Бердянск, по което украинците осъществиха около 10-тина километра напредък през лятото на 2023 година, но цяла есен там боевете са позиционни и буквално спорадични:

