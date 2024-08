Руската армия си тръгна от Армения, пълзи село по село в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският военен натиск в Украйна не отслабва и тактическите руски успехи продължават да се трупат, но все още няма голям руски пробив никъде – с оглед развитието на нещата явният въпрос е чии сили и ресурси ще се окажат по-големи и то в рамките на тази година: Кой ще диктува мира в Украйна: Русия се демилитаризира и хвърля всичко сега (ОБЗОР – ВИДЕО)

Интензивността на бойните действия по целия фронт в Украйна расте на дневна база. За денонощието на 31 юли има 156 бойни сблъсъка, с 12 повече спрямо предишното денонощие, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо си остава Покровското направление – цели 55 руски пехотни атаки са спрени там според украинските данни. Въпреки това – популярният украински телеграм канал Deep State констатира, че още едно село в това направление е вече в руски ръце. Става въпрос за Тимофеевка, което се намира на запад от линията Очеретино – Новоалександровка – Прогрес. Руският успех не е изненадващ и представлява консолидация на руските позиции в този участък на фронта. На юг обаче, при Карловка, руснаците все още не могат да се преборят, което е отбелязано и от руския пропагандист и военен блогър Семьон Пегов – украинските позиции при местния язовир се оказаха много трудни за превземане и това изглежда като една от причините руската армия да не може да тръгне наистина бързо към Покровск, а да напредва метър по метър, с цената на много жертви. В свой нов анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец казва, че надеждите украинската армия да спре руската на изток от линията на реките Вовча (Волча) и Казени Торец не се оправдаха и че руският напредък става малко по-бърз – Машовец отбелязва и по-големите трудности на руснаците при Яснобродовка (до Карловка), но не ги счита за решаващи: Бием се срещу фашизма, а той е при нас и ни заличава: Закъсва ли Путин за войници? (ОБЗОР – ВИДЕО)

Руснаците са много близо в следващия месец да постигнат оперативен пробив в Покровското направление – тяхното командване тук е много по-адекватно от това в Харковска област, счита още Машовец. Според него, Покровското направление ще е приоритет за Русия, защото колкото по-дълбоко руската армия напредне до линията Мирноград – Малиновка (на около 14 километра от сегашните бойни действия), толкова по-лесно ще е за руснаците да завият и от запад да тръгнат към Торецк, с което да обкръжат града. Украинският анализатор очаква скоро руски части (от 41-ва руска комбинирана армия), ангажирани в Торецкото направление, да бъдат прехвърлени в Покровското.

(КАРТА) Торецкото направление остава второто най-горещо – 26 руски пехотни атаки за последните 24 часа. Има украински данни, че руската армия се е придвижила по-навътре в Зализно – в района, където се намира т.нар. терикон (сметище) към Пивдено. Константин Машовец предупреждава, че руснаците опитват да обкръжат украинските части в източната част на село Ню Йорк и че руският напредък в Зализно е съвсем близо до това да го постигне.

(КАРТА) Политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке обяви, че в Кураховското направление Красногоровка вече е под руски контрол – след 3 месеца и половина на интензивни боеве. Украинският генщаб отчита 13 руски пехотни атаки в направлението и вече говори за боеве "край" Красногоровка, т.е. косвено потвърждава информацията. Руснаците вече гледат към Константиновка и заемат позиции в източните ѝ покрайнини. Голямата цел в това направление е в крайна сметка да бъде изолиран Угледар, за да се елиминира какъвто и да е бъдещ плацдарм за украинска контраофанзива към Мелитопол и Мариупол, и да руските части да стигнат до Курахово.

(КАРТА) В Лиманското направление обаче украинците са успели да контраатакуват и да си върнат позиции при Райгородка, като са отблъснали руските сили на изток към Сергеевка. Това се е случило, въпреки че руснаците напоследък хвърлят доста усилия в Лиманското направление – 14 руски пехотни атаки за денонощието на 31 юли отчита украинският генщаб. В съседното Купянско направление руските сили заемат нови позиции в опит да превземат най-после Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск), а в Харковска област Пегов пише, че украинците не спират да организират опити да преминат устойчиво от северната страна на река Вовча, при Вовчанск и че контраатакуват при Глубоко (няколко километра северно от Липци), но украинският генщаб съобщава за само 8 руски пехотни атаки на 31 юли и всичките при и във Вовчанск, включително североизточното село Тихо.

(КАРТА) 10 руски пехотни атаки в Краматорското направление, главната цел е Часов Яр. По украински данни, в Клещеевка нещата вече са 50/50 – руснаците са в северната част на селото, а украинците са в южната. То се намира на 7 километра югозападно от Бахмут и е важна точка за по-силен руски натиск от южния фронт на Часов Яр. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че руските части вече имат позиции в покрайнините на микрорайон "Октомври", от север – но с уточнение, че превзели гората при Орлово т.е. не са преминали още канала "Северски Донец – Донбас":

