Взривени танкове, избити войници: Кървавата цена за руските успехи в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Най-реалистично е Украйна да пречупи Русия и да извоюва справедлив мир като нанася колкото може по-големи загуби на руската армия. Така Украйна може да си върне и вече окупирани от руснаците украински земи – дори без да прави изрични мащабни военни операции тип контраофанзива за освобождаването си. Тази теза започнаха да защитават някои от известните украински военни анализатори: Кой ще диктува мира в Украйна: Русия се демилитаризира и хвърля всичко сега (ОБЗОР – ВИДЕО)

Достатъчно добре организирана ли е обаче украинската армия и дали тя самата ще издържи, след като режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин изглежда хвърля всичко възможно за решителен пробив на фронта – отговорът на този въпрос определено не е еднозначен: Критики и похвали: Украинското командване се проваля, украинската военна машина се развива

Чудовищни руски загуби – достатъчни ли са, за да спре Путин?

Само за периода 29-30 юли руснаците извършиха поне пет по-големи атаки с бронирана техника в Украйна, главно в Кураховското направление, но също така в Торецкото и в Покровското направление. Става въпрос за атаки с размер на взвод – всичките атаки са посочени надлежно и със съответните препратки с геолокализирани видеокадри в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната). Няколко допълнителни примера

Кураховско направление (основната непосредствена руска цел е прекъсване на път Т-0524 Маринка – Константиновка – Угледар, ВИДЕО, 18+): The soldiers of the 33rd Separate Mechanized Brigade repelled an enemy assault and destroyed numerous pieces of Russian equipment. The footage showcases the coordinated efforts of artillery, Grad MLRS, and FPV drone crews in the Kurakhiv direction. pic.twitter.com/xLw0U6E7td — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2024 Покровско направление: A big Russian infantry assault group comes under (cluster) artillery and FPV drone fire. Only a few were seen escaping. Work by the 110th Mechanized Brigade. pic.twitter.com/t9fM6Iytwp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2024 Торецко направление: Additional Ukrainian drone footage of the column. pic.twitter.com/5V9kUlrAYC — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 30, 2024

Специално за Кураховското направление вече има нов анализ с точна КАРТА на загубените от руснаците танкове по линията Новомихайловка – Солодко и то в периода октомври, 2023 година досега. Над 425 руски танка са били погребани в този сравнително малък район на фронта, без особено голямо стратегическо значение – данните се събират на база геолокализирани кадри.

Що се отнася до Покровското направление, което е най-трудното и горещо, популярният украински телеграм канал Deep State коментира ударите с дронове от страна на 110-та механизирана украинска бригада срещу настъпващата руска пехота в района на Очеретино – Лозоватско – Прогрес. "Това е още едно потвърждение за численото превъзходство на руснаците. Успехите им (в Покровското направление) са свързани с голяма цена в жива сила, но и ние търпим загуби. За всяка грешка, било то на генерал или пехотинец, се плаща с нечия кръв". Но ISW счита, че на фона на всичко видяно Русия не може да осъществи мащабна офанзива заради недостиг на специализирана военна техника и хора. В подкрепа на това виждане, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA препубликува твърдение на известния руски военно-пропаганден канал "Военкор", поддържан от Юрий Котьонок. Твърдението гласи – в едно от направленията, където ситуацията не се променя и положението е статично, руското военно ръководство решило да лъже по "гениален" начин какви са руските военни жертви и не прибира телата на убитите руски войници, за да не ги отчита в докладите пред централното руско военно командване. Сочат ги за живи или изчезнали, обяснява Котьонок: Z-пропагандист шокира руснаците: Нямаме хора, не можем да настъпваме

Анализът на ISW е, че Русия в момента може да прави по-големи операции само в някои направления и то след като намали интензивността на активността си в други. Сега Курахово сякаш става на фокус – части от 90-та танкова дивизия са прехвърлени там от направлението към Покровск. Американският мозъчен тръст смята, че руската военна цел за това лято е променена – от това да бъдат изцяло завладяни в административните им граници Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област до това да бъде овладяно колкото се може повече в тези области. В дългосрочен план големите загуби на техника и хора ще станат сериозен товар за руската армия, добавя ISW, но се съгласява и, че сегашната руска тактика е проблем и за Украйна, като руснаците също нанасят ценни загуби на украинците. А че Русия има нужда от помощ сочат снимки на севернокорейска противотанкова система "Булсае-4" в Харковска област – на теория тя може да прехваща и стреля по цели на земята и във въздуха без директен поглед върху тях. Украинското командване за Харковска област съобщава за данни, че руснаците стрелят по украински войници с ловно оръжие – още един сигнал за липсите в руската армия:

Междувременно, на втората среща на Световния форум "Русский мир" в Крим беше отправен призив към Путин да утвърди руска държавно-политическа стратегия, която не предвижда съществуването на Украйна като суверенна държава. Многократно самият Путин е говорил как руснаците, украинците и беларусите всъщност са един народ, разделен "силово" на три – нещо исторически невярно. Именно на тази база форумът иска от руския диктатор да реагира.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

An epic explosion of a Russian tank, expertly hit by a kamikaze drone, resulted in a spectacular destruction and instant incineration of the crew on the Kurakhove front. The tank disintegrated while moving after the drone found a gap unprotected by metal sheets. pic.twitter.com/fudzhXRfFI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2024

Тази нощ украинската столица Киев преживя най-голямата атака с дронове от руска страна през 2024 година според съобщение на Киевската военновременна администрация. Още снощи имаше предупреждения за излетели 3 руски стратегически бомбардировача Ту-95МС от летище "Оленя", а украинските ВВС предупредиха за опасност от обстрел с ракети "Кинжал". В крайна сметка обаче това беше единичен сигнал – цяла нощ украинските ВВС предаваха информация по райони за опасност от дронове. По неофициални данни, поне 70 дрона „Шахед“ са влезли в Украйна по различни направления. В крайна сметка украинските ВВС официално съобщиха, че Русия е изстреляла 89 дрона "Шахед" по цели в Украйна и всичките са били свалени – плюс една управляема авиационна ракета Х-59. Дали това е предвестник на мащабна руска ракетна атака – предстои да видим. Украинският генщаб вече съобщи, че за денонощието на 30 юли Русия е извършила 85 бомбардировки, при които е хвърлила 141 авиационни бомби: При данни за готвена масирана руска въздушна атака: Украйна атакува руско военно летище (ВИДЕО)

Украйна не остана длъжна – в Курска област е била свалена ракета "Нептун" според местния губернатор Алексей Смирнов, който признава, че има пожар в "един обект", но към 7 часа сутринта той вече е локализиран. Не е ясно какъв обект точно – но Украйна в последните дни обстреля подстанции и петролното депо във Вози, което се подпали. Сателитната система на НАСА за засичане на топлинни петна FIRMS показва два пожара до летището в Курск, като от украинския генщаб казват, че цел е бил руски оръжеен склад и се уточнява какво се е случило. В Белгородска област има поредни поражения по жилищни сгради след обстрел, в Шебекино – местният губернатор Вячеслав Гладков твърди в официалния си канал в Телеграм, че това са касетъчни боеприпаси, обаче не обелва и дума за убити или ранени:

Що се отнася до сухопътните бойни действия, няма особена промяна в интензивността на боевете. За денонощието на 30 юли има 144 бойни сблъсъка по целия фронт в Украйна, с 5 по-малко на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб. Най-горещо си остава Покровското направление – 48 руски пехотни атаки, които са спрени от украинците за последните 24 часа.

На второ място е Торецкото направление – 23 руски пехотни атаки, като няма особена промяна на линията на боеве (селата Ню Йорк, Зализно и Пивнично). Сериозен брой атаки и отново без данни за нещо значимо като резултат има в Лиманското (18) и Краматорското (12) направление – при Часов Яр специално има геолокализирани видеокадри как руснаците опитват с бронирана техника да пресекат канала "Северски Донец – Донбас" на северния фронт (откъм Калиновка), на едно от местата, където съоръжението е прокарано под земята и как украинците спират атаката с дронове, включително как руски войник отчаяно тича в кръг около полусрутена стена на къща, за да избяга от украински дрон:

Location 0:24-0:31: Chasiv Yar (Часів Яр), Donetsk Oblast, Ukraine at 48.60245, 37.85580 https://t.co/u62HaUH5hZ @UAControlMap #geoconfirmed @GeoConfirmed

Vehicle: Labeled as Russian BMD-4 infantry fighting vehicle but is not an IMR-2? Work of Rarog drone unit, 24th brigade pic.twitter.com/IBPVWrS13w — blinzka (@blinzka) July 30, 2024

A Ukrainian T-80BV tank from the 5th assault brigade is providing cover for infantry assaulting Russian positions near Chasiv Yar. pic.twitter.com/teROQtoByM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 30, 2024

(КАРТА) Кураховското направление е също горещо – 16. По украински данни, руснаците вече имат позиции в северната и северозападната част на Красногоровка и е въпрос на време, вероятно най-късно до края на седмицата, градчето с население от 16 000 души преди войната да бъде изцяло овладяно от руската армия. Популярният руски военно-пропаганден телеграм канал "Рибар" направи отделен обзор за района – с уточнение, че откъм линията Сладко – Владимировка – Водяне на руснаците им оставали 2 километра до път Т0524, но първо трябва да се справят с украинска позиция в мината "Южен Донбас". Нямало обаче значим руски напредък от Парасковеевка към Константиновка, но при село Победа, до Маринка, руската армия е стъпила на Т0524.

