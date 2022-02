Руската полиция задържа над 900 протестиращи срещу агресията в Украйна (ВИДЕО)

Данните бяха публикувани от руска неправителствена организация, която твърди, че от началото на конфликта руските сили на реда са задържали над 4000 протестиращи. BBC уточнява, че тази информация няма как да бъде проверена.

Днешните протести съвпаднаха със седмата годишнина от убийството на опозиционния политик и критик на Владимир Путин Борис Немцов. Днес в Москва бяха задържани десетки протестиращи недалеч от Кремъл, където беше убит Немцов.

Най-голямата демонстрация бе в Санкт Петербург. От снимките става ясно, че полицията е задържала част от протестиращите. В демонстрацията в Санкт Петербург са участвали няколко хиляди души, които се събраха се в центъра на града.

At least 829 detained at antiwar protests in Russia today. The numbers don't seem that impressive, but consider that people are coming out for the 4th day now despite facing almost certain arrest&having no way to coordinate or even gather in one spot pic.twitter.com/CWiElr5EaW