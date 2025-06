Взривен руски влак в окупираната част на Украйна: ГУР се прояви (СНИМКА)

Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е успяло да извърши поредна впечатляваща операция. Този път украинското разузнаване е атакувало успешно руски влак, превозващ гориво в окупираната част на Украйна - изглежда става въпрос за Запорожка област, т.е. Южна Украйна.

Новината за удара съобщи Петро Андрющенко, съветник на украинския кмет на окупирания от руснаците Мариупол, още преди над 3 години.

Още: ГУР взриви руски влак с гориво. Беларус се готви за учението, което може да е старт на руска война срещу Прибалтика (ВИДЕО)

"Към момента вече горят 11 цистерни с гориво. Дим се вижда на 15-20 километра. Нашите хора от място потвърждават основния бонус - жп линията е разрушена. Ще трябва ремонт за няколко седмици, което означава, че горивото няма да отиде на фронта поне две седмици", коментира Андрющенко в канала си в Телеграм.

🔥🇺🇦 Ukraine’s military intel struck a Russian fuel train. Eleven tankers are burning with smoke visible from up to 20 kilometers away. The railway line is reportedly destroyed, cutting fuel deliveries to the front for at least two weeks. pic.twitter.com/2Hnw1aZYv4