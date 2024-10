Руски авиобомби над Белгородска област: Руски военен пилот се засне как ги пуска (ВИДЕО)

Видеокадри, заснети от руски военен пилот, показват как той изпълнява мисия с изтребител-бомбардировач Су-34 и хвърля управляеми авиационни бомби - но изхвърлянето става над Белгородска област т.е. руска територия.

Става въпрос за 8 бомби, хвърлени в района на белгородското село Алексеевка, Корочанска община. Има и точна геолокализация, която показва местоположението. Най-вероятно обаче тези бомби всъщност отлитат към Украйна - Русия използва авиобомби, чийто обхват е около 70 километра, а те са оборудвани с крила, за да летят по траектория с по-хоризонтална крива.

Russian pilots showed how they drop bombs over Belgorod region



On October 7, Aviahub tg-channel published a video from the Su-34 cockpit showing the dropping of 8 corrective bombs, including 4 D-30SN UMPBs.



Later OSINT-volunteers established the geolocation of the drop: near… pic.twitter.com/6aEHtJPoQD