Руски БТР-и горят в Украйна, а Путин говори за нов световен ред (ВИДЕО)

На дневна база за 14 юни украинският генщаб отчита леко понижение на интензивността на боевете по целия фронт – 81 бойни сблъсъка срещу 87 на дневна база. Показателна обаче за трудностите за Украйна е информацията за случващото се в Покровското направление – 29 руски пехотни атаки, 17 са спрени, а за останалите 12 резултатът не е ясен. Най-горещо е при Новоалександровка, Новопокровско и Сокол – трите села се намират в най-северната част на линията на боеве в Покровското направление, като Сокол и Новопокровско са на фланговете от юг и север на Новоалександровка, която е отправна точка за евентуална операция в Краматорското направление – към Константиновка и Часов Яр.

(КАРТА) Според политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке, който говори на база анализ на видеа в Телеграм (руски и украински), 90% от Новоалександровка е в руски ръце – че Новопокроповско е превзето беше посочено от украински и руски източници още преди над денонощие. Рьопке коментира, че в тази част на фронта превъзходството на руската армия е "хиляди срещу стотици" - по оценка на украинския военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец руското командване "Център" разполага с около 82 000 войници за развитие на настъпление в Покровското и Кураховското направление: Байдън не дава на Украйна да стреля дълбоко в руския тил с оръжие от САЩ (ВИДЕО)

(КАРТА) Украинската армия засега не допуска срив, макар че руснаците настъпват и западно от Семьоновка, към Новоселовка Перша. Но голяма руска атака с бронирана техника в Покровския сектор (16 единици според украински данни, всичките унищожени - 8 БТР-а и 8 танка) беше спряна по брутален начин от украинците:

A large Russian mechanized column of up to 16 units in the Avdiivka sector tried to attack Ukrainian positions, but were repelled. Most of the column either bogged down, or was already damaged/destroyed before reaching their intended positions. pic.twitter.com/k1TibOX6xe — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024

(КАРТА) В Кураховското направление подобни като мащаб атаки с бронирана техника стана при Григоровка – на 12 юни и на 13 юни, което е било една руска операция в 2 части. В единия случай са използвани 16 бронетранспортьора, в другия – 19, като в първия случай половината бронетранспортьори са унищожени, а във втория – 13. Руснаците са стигнали до Максимиляновка, съобщава украинският канал Deep State, но са били принудени да отстъпят. Факт е, че в дневния си обзор за фронта популярният руски военен телеграм канал "Рибар" не споменава и дума за Кураховското направление – явно създаденият от бившият говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук източник няма с какво да се похвали за този участък на фронта.

Footage emerged from the repelled attack near Heorhiivka by the 46th Air Mobile Brigade. In total, 13 pieces of heavy Russian equipment were destroyed.



Well done guys! https://t.co/geBU1cStNZ pic.twitter.com/jUVyciy55c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024

Харковска област

(КАРТА) Украинският генщаб отчита само 3 руски пехотни атаки в Харковска област – във Вовчанск и при село Тихо, от източната страна на града, и трите са парирани. Юлиян Рьопке е категоричен, че всички позиции в гористите ивици западно и южно от село Глубоко вече са в украински ръце. Глубоко се намира северозападно от село Липци, което е второто направление в руската офанзива в Харковска област – спомагателното, като там в последните дни проблемите за руската армия са най-големи. Интересното е, че самият Владимир Путин призна, че руската армия все още не била направила необходимата "санитарна зона", за да спре украински обстрели и операции в Белгородска област - а говорителят на украинското командване "Хортиця" подполковник Назар Волошин заяви, че между 10 май (тогава почна новата руска офанзива в Харковска област) и 10 юни украинската армия е убила и ранила тежко около 4000 руски войници само в Харковска област:

The 92nd Assault Brigade working in the Kharkiv direction, with an overview of recently destroyed equipment. Among Russian losses are a T-72, engineering equipment, trucks and buggy's and a communication tower. pic.twitter.com/hlAObzJDVH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024

A Russian BMP detected and destroyed near Vovchansk, Kharkiv region. pic.twitter.com/vf3KTCeeBI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024

В останалите направления по-засилен натиск на 14 юни има що се отнася до Купянск и Лиман – 10 и 9 руски пехотни атаки съответно. Украинският генщаб не съобщава да има екстремна ситуация в нито едно от двете направления. А при Часов Яр няма никакви данни за каквито и да е руски успехи.

Another blyatbarn was immobilized and burned down. The crew ran off but was hit by cluster munitions shortly after. pic.twitter.com/4FEMhNjJix — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 14, 2024

Путин говори едно, върши друго

Извън поредното изявление на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор какъв мир може да има в Украйна – ако Киев предаде изцяло украинските области Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска (има общо 26 000 кв. километра от тези области, които армията на Путин не контролира и той всъщност иска да му бъдат предадени ей така – КАРТА), Путин заговори и за друго – нов световен ред с осигуряване на гаранции за сигурност. За целта Русия и Китай поемат водеща роля – в рамка от 5 стъпки, наречена Евразийска система за сигурност. Путин обаче обяви, че на разговори щели да бъдат канени членове на НАТО, като не пропусна да обясни как евроатлантическата система върви към колапс: Путин: Преговори ще има само когато не остане и един украински войник в ДНР, ЛНР, Запорожието и Херсонска област (ВИДЕО)

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) заключва за пореден път, че тази реторика на руския диктатор и то точно преди старта на мирната конференция за Украйна в Швейцария цели да бъде нарушен процесът на вземане на решителни политически решения за край на войната в Украйна. Неговата кукла на конци Дмитрий Медведев ясно подсказва за пореден път двуличието на господаря си – с обяснения как САЩ, Великобритания, Франция и Италия активно прилагат доктрина на неоколониализъм, включително за съседи на Русия, докато самият Путин обяснява как членове на НАТО могат да участват в "новия евразийски глобален ред". Специално Медведев насочи внимание към Молдова и това, че страната тръгва по пътя за присъединяване към ЕС – това той определи за "неоколониално робство". Медведев атакува и Армения, защото страната реши да отиде на мирната конференция за Украйна в Швейцария – той внуши, че ако Армения тръгне да влиза в ЕС, това няма да успее и ще стане ситуация като тази с Украйна, като не пропусна да обвини Запада как работел да подкопае "вековното приятелство" между Русия и Армения: ЕС постигна принципно съгласие за започване на преговори с Украйна и Молдова

