Байдън не дава на Украйна да стреля дълбоко в руския тил с оръжие от САЩ (ВИДЕО)

Че е много важно колко поражения се нанасят в тил, за да бъде удържана която и да е армия (в случая руската) личи и от материал на Forbes, посветен на Крим – там вече Украйна на няколко пъти удари елементи на системи С-300 и С-400 (установки и радари), но западното издание напомня, че Русия има над 50 системи С-400. В материала се посочва, че летище Белбек в Крим се превръща в гробница за руското ПВО – това стана след като от известно време насам Украйна стреля постоянно с американски ракети ATACMS. Показателно е и, че на фронта в Южна Украйна руската армия не прави нищо съществено, макар да атакува – влияние безспорно оказва ситуацията на постоянно напрежение и понесени щети в Крим: Установки C-400 и радар: Какво порази Украйна в Крим според независим руски източник

В дневния обзор на ISW централната тема са двустранните споразумения за сигурност на Украйна със САЩ и Япония. Не само американското, но и японското е впечатляващо – 4,5 млрд. долара за 10 години – парите отиват както за военната сфера, така и за хуманиратната и икономическата. Великобритания също официално ще обяви днес пакет от 208 млн. долара за хуманитарно и икономическо възстановяване на Украйна. Засега реториката на САЩ от страна на Байдън е, че американски войници няма да отиват в Украйна: Финансова помощ и споразумения за сигурност: Какво получи Украйна на срещата на Г-7 в Италия? (ОБОБЩЕНИЕ)

ОЩЕ: Пожар в бюрото на руските военни самолети "Сухой", Русия стреля с "Кинжал" по Киев (ВИДЕО)

Украинският генщаб отчита намаление на интензивността на боевете на 13 юни по целия фронт в Украйна. Сводката на генщаба сочи 87 бойни сблъсъка при 108 на 12 юни.

A Russian civilian walks around a military cemetery in Belgorod, noting a large number of graves of both young and older soldiers. Military helicopters buzz in the background. “Everything is very serious,” the man adds. pic.twitter.com/z5yCM16zNJ