Руски депутат против присъединяване на Донецк и Луганск. Руски неонацисти подкрепят Путин, самоуби ли се руски командир?

Не е целесъобразно да бъде провеждан референдум за присъединяване на Донецк и Луганск към Руската федерация. Това коментира депутатът от Руската комунистическа партия Леонид Калашников, който е заместник-председател на партията и председател на парламентарната комисия по вътрешни дела.

По думите на Калашников пред агенция "Интерфакс", "до неотдавна” Донецката и Луганската република са били част от Украйна, „даже според Минските споразумения”. Депутатът напомни, че дори за републики като Южна Осетия и Абхазия Русия не е действала в смисъл да ги присъедини към Руската федерация.

Идеята да се прави референдум беше подета от непризнатия от никого освен от Русия лидер на непризнатата Луганската република Леонид Пасечник.

Новини от войната в Украйна

Командирът на 13-ти танков полк, част от Кантемировската танкова дивизия, се е самоубил, а командирът на 1-ва танкова дивизия от Западно военно окръжие генерал-лейтенант Сергей Кисал е разжалван заради загубата на град Тростянец. Това твърди в публикация в официалния си фейсбук профил 93-та механизирана бригада на украинската армия. За разжалването на Кисал съобщава журналистът Роман Цимбалюк. Потвърждение от руска страна няма.

За последното денонощие, украинските ВВС съобщават за 4 свалени руски самолета, 1 хеликоптер, 2 безпилотни летателни апарата и 2 крилати ракети.

Опозиционната беларуска телевизия NEXTA, чието гледане в Беларус се преследва от тамошния наказателен кодекс, публикува в официалния си профил в Twitter публикация, посветена на считаната за неонацистка групировка Руско национално единство. Това е паравоенна групировка, създадена от Александър Баркашов още през 1990 година. „Докато Путин оправдава инвазията в Украйна с "денацификация", истинските нацисти се развиват под крилото на Кремъл", коментира телевизията. От публикацията се вижда, че Руско единство е провело "акция за подкрепа на руската армия заради спецоперацията в Украйна".

Междувременно съпругата на украинския боксьор в тежка категория Олександър Усик, който победи британската звезда Антъни Джошуа, съобщи в социалните мрежи, че къщата им е била "превзета" от руски войници. "Поживейте в дома ми. Не ви остава много", гласи посланието в публикацията.

Според оценка на ООН в Украйна са убити поне 1119 мирни жители и 1790 са ранени, но се счита, че истинските числа са много по-големи. А в Русия беше арестуван пореден протестиращ срещу войната – жена, която по изключително картинен начин демонстрира позицията си.

В Чехия премиерът Петр Фиала обяви, че държавата замразява актвите на всички руски граждани, които попадат в санкционните списъци на ЕС. Какво е положението в България – държавата се оправдава с български закон за липсата на информация, ПОДРОБНОСТИ ТУК!

