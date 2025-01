Руски дисидент за трети път пред съда: Путин е новият Хитлер, луд от безнаказаност таласъм, пиян от кръв (ВИДЕО)

Руският дисидент Александър Скобов чака трета присъда в живота си - вчера се проведе поредното съдебно заседание, което касае съдебно решение срещу него. А руският социолог Игор Ейдман разказа и публикува какво каза Скобов пред съда. "Искам да споделя с вас думите на този достоен, честен и смел човек" - това написа бившият зам.-министър на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко в своите профили в социалните мрежи.

Russian dissident Aleksandr Skobov is awaiting the third verdict in his life (another court hearing was held yesterday). Russian sociologist Igor Eidman posted Skobov's "last word" for the court. I want to share the words of this decent, honest and brave man with you.



