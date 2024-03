Фон дер Лайен: Пазим на Путин съдебна зала в Хага (ВИДЕО)

Още: "Няма да позволим "Възраждане" да разрушат обединена Европа": Урсула фон дер Лайен повежда ЕНП

След като я аплодират, председателят на ЕК допълва, че без съмнение Европа застава зад Украйна, за колкото време е необходимо, с повече финансова и военна помощ.

"Русия унищожи къщи, болници и детски градини, но не могат да унищожат мечтата за свободна и просперираща Украйна..."

"Putin sacrificed the country to save himself." Ursula von der Leyen said Putin will be held accountable and a courtroom is already waiting for him in The Hague. pic.twitter.com/6aPMw7j1Cw