Руски генерал говори в числа за руските жертви в Украйна, Кремъл го цензурира (ВИДЕО)

Теплински, който отдавна е асоцииран и считан за близък до ЧВК Вагнер, говори по повод празника на руските ВВС. В изказването си обаче той каза, че най-малко 8500 от елитните руски десантчици, част от руските ВВС, са ранени в Украйна. Прокремълската телевизия "Звезда" бързо свали материала с думите на Теплински, но в Интернет нищо не може да бъде скрито напълно – КЕШИРАНА ВЕРСИЯ на материала!

До момента, според официални публични данни (смъртни актове и други) BBC и Mediazona са потвърдили смъртта на 1800 руски десантчици в Украйна, както и че съотношението убити-ранени за руската армия на украинския фронт е 1:3, пише в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Друга сюжетна линия в политиката на Кремъл за цензура е решението случаят с Игор Гиркин да бъде класифициран. Това беше потвърдено от адвоката на Гиркин, Александър Молоков. А съпругата на Гиркин – Мирослава, написа отворено писмо до Путин, с което иска освобождаването на съпруга ѝ от ареста и в което твърди, че арестът е опит на неназовани висши представители на руското военно командване да скрият истината за случващото се на фронта в Украйна: Има си телевизор и библиотека: Съобщиха къде се намира арестуваният Гиркин

Развитие на военните действия в Украйна

(КАРТА) В Запорожка област има данни за украински напредък към Върбово – селище, намиращо се на североизток от Работино (10-12 километра южно от Орехов). Там украинците са овладели окопи, които са от т.нар. първи линии на руска защита (линията на Суровикин). При Работино се водят основните военни действия в това направление на фронта (Орехов – Токмак – Мелитопол). Именно за това направление командващият дирекцията за оперативно планиране на Националната гвардия на Украйна полковник Микола Уршалович обяви, че украинците са напреднали с 650 метра в участък на фронта, широк от 1,5 километра, без обаче да дава конкретни подробности, каквато е украинската практика при официални коментари за военните действия. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" твърди, че при Работино украинските атаки продължават, но нямало успех и "едно украинско подразделение" било унищожено при опит да премине минно поле. Като цяло обаче руските телеграм канали постоянно пишат за различни по мащаб украински атаки и това създава впечатление, че те или не знаят, или дезинформират – изглежда, украинските атаки при Работино се извършват с по-малки щурмови групи.

On the map (2). Yes, this is a new map style I am working on. In progress. pic.twitter.com/mmaNchWCuz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2023

"Очевидно е, че въоръжените сили на Украйна сериозно възнамеряват да пробият към Волноваха", коментира руският пропагандист Семьон Пегов, списващ канала в Телеграм WarGonzo. И той, и "Рибар", говорят, че в участъка на фронта "Времевски" (КАРТА), който е по направлението Велика Новоселка – Бердянск, руснаците удържат украинските атаки (при Николско и при Приютно, 15 километра югозападно от Велика Новоселка). Вчера, 3 август, имаше данни за украински напредък към Николско. Има и руски твърдения за нова спряна украинска атака при Урожайно (9 километра южно от Велика Новоселка), което е на една линия със Старомайорско, но ги дели река Мокри Яли, а това прави овладяването на Урожайно по-трудно заради по-трудния естествен терен: Пак жест на добра руска воля: Руски военни блогъри алармират за поредна позиция (ВИДЕО)

The newly created 38th Marine Brigade, hitting Russians inside Urozhaine seen through a thermal/night vision perspective.



📍47.74383749558066, 36.82052168091655 pic.twitter.com/JEBdge4dx3 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2023

Продължават и украинските далекобойни удари по руска инфраструктура – ударен е руски склад при Бердянск: Атаки и удари с дронове по важна руска база, в Крим и в Бердянск (ВИДЕО)

The footage was initially reported as Tokmak, but this is an ammunition depot that was hit today in Iline, northwest of Berdyansk. pic.twitter.com/QFnNhIpTTI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2023

(КАРТА) При Бахмут един от най-достоверните украински профили в Twitter, който следи войната изкъсо, коментира следното: Клещеевка (7 километра южно от Бахмут) отдавна е изоставена от руснаците, но те са се окопали съвсем близо на изток от селището и всеки ден го обстрелват интензивно. Големите разрушения в Клещеевка не оставят много възможности да се скриеш и да се укрепиш, камо ли да се проведе операция по прочистване – затова и сега основните боеве в близост до Клееещвка са от северната ѝ страна. Освен това, украинската армия е превзела важна позиция северно от Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут) и продължава постепенно да очиства руски артилерийски позиции при Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и да напредва там. Говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати коментира, че украинците продължават да напредват на южния фланг при Бахмут. Показателно е, че "Рибар" не обелва и дума за Бахмут в сутрешния си обзор, а Пегов говори единствено за руски контраатаки на южния фланг при Бахмут, без обаче да казва какъв е резултатът – украинският генщаб съобщава, че всички те са отбити.

В направленията Купянск и Сватово – Кремена има потвърден с геолокализирани видеокадри руски напредък до магистрала N26 Купянск – Сватово, при Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово), като руското военно министерство съобщава, че там е отбит опит за украинска контраатака и че имало малко руски напредък при Вилшана (15 километра североизточно от Купянск) и Першотравново (22 километра източно от Купянск).

От своя страна, украинците са напреднали западно от Диброва (5 километра югозападно от Кремена), което също е потвърдено с геолокализирани видеокадри. За този район има твърдения на руски военни блогъри, че в горския резерват "Серебрянка" руснаците са успели да овладеят нови позиции и че това е станало още при Билохоровка (12 километра югозападно от Кремена), както и при Торско (14 километра западно от Кремена), но доказателства за тези твърдения още няма.

