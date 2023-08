Страх лозе пази: Русия се готви за война на своя територия (ВИДЕО)

Руското военно министерство официално предостави допълнителна военна техника за руската териториална отбрана в Белгородска и Курска области. Става въпрос за тежки картечници, оборудване за сваляне на дронове и военни камиони. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков официално каза, че това се прави, за да може да се спират атаки към двете области от страна на Украйна.

Тези мерки явно показват, че режимът на Путин се отнася сериозно към опасността войната в Украйна да се пренесе пълномащабно и в Русия. Украинският президент Володимир Зеленски вече говори за това: Зеленски: Войната се връща на територията на Русия (ВИДЕО). Но има публикация и в популярния руски военен телеграм канал "Рибар", в която се дискутира, че новите оръжия ще бъдат складирани на едно място, централизирано – как тогава руската териториална отбрана ще разполага с тях и ще може да ги ползва бързо в случай на нужда?

Развитието на военните действия в Украйна

През последното денонощие най-голям украински напредък има в района на Бахмут. В сутрешната сводка на украинския генщаб изрично е посочено, че украинците държат позиции в западната част на Клещеевка (6-7 южно от Бахмут), южната част на Андреевка (10 километра южно от Бахмут) и западната част на Курдюмовка (12-15 километра южно от Бахмут). За руско оттегляне от досегашни позиции при Андреевка изрично каза говорителят на украинския генщаб Павло Ковалчук, докато при Клещеевка и Курдюмовка е имало неуспешни руски опити за контраатаки. "Рибар" също признава за украински напредък – при Андревка и Курдюмовка, като твърди, че сега украинците опитват да пробият южния фланг на Бахмут основно от там. А говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати заяви, че се забелязва увеличение на честотата на руския артилерийски огън при Бахмут.

The 57th Separate Motorized Infantry Brigade bombs Russian trenches in the direction of Bakhmut. Literally smoking them out. pic.twitter.com/t8UjGvYbFd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2023

The 3rd separate assault brigade is advancing but they do that carefully, inspect the terrain first and clear enemy dugouts after. Lots of mines are planted that make a swift advance impossible.



Bakhmut direction. pic.twitter.com/fR469wD3FH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2023

Същевременно руският военен пропагандист Семьон Пегов твърди, че има руски напредък към Авдеевка – най-силната украинска позиция в тила на град Донецк. Става въпрос за позиции на югозапад от града, при Водяне (8 километра югозападно от Авдеевка), като има геолокализирани видеокадри как руски танк бива изпепелен с обстрел от дрон. Пегов обаче предупреждава, че украинците настъпват от Угледар (това е направлението към Бердянск) към Николско, като се целят да отрежат предмостието на руснаците през река Кашлагач.

В Запорожка област няма потвърдени данни за никакви значими промени в позициите. За направлението от Велика Новоселка към Бердянск, при Новомайорско (участъка на фронта "Времевски" има видеокадри как украинците взривяват руски противотанкови мини.

Units of the 68th mechanized brigade found and destroyed a pile of TM-62 anti tank mines. Reportedly close to Novomaiors'ke, Donetsk region. pic.twitter.com/lj2FfcZNHA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 2, 2023

За Луганска област продължават непотвърдените новини за руски напредък – главно от руските военни блогъри и руското военно министерство. Конкретно вече се говори, че руски сили приближават Калиново (9 километра североизточно от Купянск, на брега на река Оскил). Руското военно министерство обаче е по-обрано в изказа – имало подобряване на позиции при Тюмковка (20 километра източно от Купянск), Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово) и в гористия пояс при Куземовка (14 километра северозападно от Сватово).

При Кремена обаче руснаците имат потвърден с геолокализирани кадри напредък – южно от Билохоровка, на 10 километра южно от Кремена.

Путин затяга информационната хватка

Вече има сериозни пререкания между руски военни блогъри в Телеграм – конкретно, заради отразяването на успешните украински удари в Крим и конкретно Чонгарския мост. От една страна са критиките как се показват кадри на разрушения, което било подкрепа за "украинската пропаганда". От друга – показващите истината спорят, че в противен случай има заравяне на главата в пясъка. Всичко това е основен акцент в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), където са дадени препратки към съответните спорове и публикации в руското пространство в Телеграм. Американските експерти повтарят тезата си, че това се случва, защото има директива от Кремъл да не се отразява конкретното събитие за Крим – вероятно за да няма допълнителна паника сред населението на окупирания от 9 години от руснаците полуостров, но и вероятно за да се свали напрежението от висшето руско военно командване за многото неуспехи в Украйна.

Друг акцент в анализа е обявеното от командващия руските ВВС генерал Михаил Теплински създаване на два нови полка в рамките на командваната от него част на руската армия. Заключението е, че това е поредна маневра с цел осигуряване на войници, без да се стига до крути мерки като голяма нова мобилизация, както и че вероятно новите войници в руските ВВС ще са недостатъчно добре тренирани и няма да подхождат на репутацията на елитните руски десантчици.

Зърнената сделка и изборите в Украйна

Ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел е написал писмо до развиващите се страни и на Г-20, призовавайки ги да говорят "с ясен и единен глас", за да накарат Русия да се върне към зърнената сделка.

"Докато светът се занимава с нарушени доставки и по-високи цени, Русия сега се обръща към уязвимите страни с двустранни предложения за доставки на зърно на намалени цени, като се преструва, че решава проблем, който сама е създала. Това е цинична политика на умишлено използване на храната като оръжие за създаване на нови зависимости чрез изостряне на икономическата уязвимост и глобалната продоволствена несигурност", казва той.

Вчера стана ясно и, че се урежда среща между турския президент Реджеп Ердоган и руския диктатор Владимир Путин – Ердоган е един от стожерите на зърнената сделка.

Държавният секретар на Съвета за национална сигурност на Украйна, Олексий Данилов, отбеляза, че не вижда подходяща възможност за провеждане на военновременни избори, съобщи "Укринформ", цитирана от БГНЕС.

"Що се отнася до изборите, мога да кажа, че не разбирам как изобщо може да има избори по време на война. Имайте предвид, че имаме хора, които са в окопите, на предната линия. Мислите ли, че ще съберете всички, ще проведете ли избори без тях?", запита Данилов.

