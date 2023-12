Руски генерал призна косвено, че руските войници измират в Украйна (ВИДЕО)

За съжаление завършилите през месеца април кадети от Висшето училище на руските ВВС в Рязанска област е трябвало да бъдат пратени на фронта в Украйна преди предвиденото първоначално време – през есента на тази година. Това призна в своя реч командващият руските ВВС генерал Михаил Теплински – предварително записана за завършващи тази зима кадети в същото висше военно училище.

Казаното е явен пореден сигнал, че загубите на руската армия в Украйна са огромни и постоянно е необходимо да идват свежи попълнения, за да може да се изпълняват бойни задачи. Потвърждение за това заключение е и признание на генерала, че този випуск вече е претърпял загуби в жива сила на фронта в Украйна. И докато генералът не каза къде са отишли кадетите, вероятно става въпрос за направлението "Днепър", Херсонска област – там, където руснаците така и не могат да се справят с украинското предмостие в Кринки (30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от река Днепър). Самият Теплински говори на новия випуск, че голяма част от него ще се присъедини към 104-та дивизия на руските ВВС – тя оперира именно по източния бряг на река Днепър.

Генералът обаче изрично говори как било неизбежно руснаците да победят при Днепър, макар че руските ВВС в този район били с по-малко боен опит. Вероятно Михаил Теплински го казва, защото в годишната си "директна линия" издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин изрично обърна внимание на Кринки – как "помолил" руското военно командване "да остави" украинците там, за да губят войници: Путин: Ще има мир, когато постигнем целите си (ВИДЕА). Казаното от Теплински е прочетено в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) като своеобразен отговор на явен намек на Путин, че руснаците всъщност са длъжни да се справят с този проблем. В тази връзка, 810-та морска бригада на руснаците вече обяви в канала си в Телеграм, че хвърля гранати със сълзотворен газ по украински позиции, за да "изважда" украинците от укритията им. Този газ отговаря на дефиницията за химическо оръжие.

Отделно, руският генерал се похвали как десантчиците на руските ВВС са спрели третата украинска контраофанзива – в Запорожието, и че те се бият в направлението при Бахмут, но напредват бавно, за да ограничат загубите си и да нанасят повече загуби на украинците.

Думите на Теплински са надлежно качени в затворен канал в Телеграм. В тяхна подкрепа какви са големите трудности на руската армия в Украйна и защо тя трябваше да премине към кървава дългосрочна война с много жертви, за да се надява на успех – пример и с долното видео:

И Украйна има нужда от войници

Натискът за нова вълна на мобилизация в Украйна се увеличава, като Киев вече мисли за варианти как да привлече и украинци, които се намират в чужбина, да се бият. Неочакван сигнал даде Естония – естонският външен министър Лаури Ляанемец коментира публично, че страната му е готова да извършва екстрадиция на украинци, за да отбият военната си служба, предаде руското опозиционно издание "Медуза". Ляанемец каза следното: "Ако Украйна има нужда (заради военна служба), Естония може да издири съответния човек и да го екстрадира в Украйна. Общо взето знаем къде са тези хора и какво правят. Мнозинството отиват да работят и живеят в Естония". Министърът добави, че скоро ще има дипломатическо споразумение между Украйна и Естония за екстрадиция заради военна служба.

Според естонското министерство на социалните въпроси към май 2023 г. около 36 000 украински бежанци са под временна закрила в страната. Припомняме, че президентът на Украйна Володимир Зеленски каза наскоро, че Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна планира да мобилизира допълнителни 450-500 000 души в близко бъдеще, но решение за това все още не е взето и че самият Зеленски иска да види всички аргументи – ще трябва да са много силни, за да се съглася, уточни той.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете по целия фронт е малко по-ниска спрямо средното ниво през последната работна седмица, но остава висока. Според сутрешната сводка на украинския генщаб по целия фронт е имало 81 бойни сблъсъка. Най-малко са били в направлението при Маринка и Новомихайловка (4 отбити руски пехотни атаки) – точно на югозапад от град Донецк, като там новата руска цел изглежда ще е Курахово – малко градче, което е важен украински логистичен център.

При Бахмут също има по-малко бойни действия – 11 отбити руски пехотни атаки, на познатите места: Богдановка (5-6 километра северозапад от Бахмут), Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), Клещеевка (7 километра юг-югозапад от Бахмут) и Андриевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут). Интересното тук е, че руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов признава в обзора си – имало е редица успешни украински контраатаки до Хромово (2 километра западно от Бахмут), както и при Верхнокамянка. В Иловайск украинците нанесоха успешен удар по руска база с гориво, близо до жп гарата:

Occupied Ilovais'k in the Donetsk region. Plumes of smoke rise. Not yet clear what happened but we can guess. pic.twitter.com/T9AioResJd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2023

Авдеевка остава най-горещата точка по фронта – 25 отбити руски пехотни атаки на северния фронт и 15 отбити руски пехотни атаки на южния фронт. Пегов пише, че от юг има разширение на фронта до индустриалната зона – разширението било на запад, но нищо повече.

В Херсонска област вчера имаше голяма руска бомбардировка по самия град Херсон – ударени бяха газопровод и болница, имаше първо данни за поне 7 ранени и за един убит. Оказа се, че ранените са 9, включително дете, а загинаха двама души – 87-годишен мъж и 81-годишна жена, предаде УНИАН:

Russia hit two critical infrastructure facilities in Kherson, Governor of Kherson oblast Oleksandr Prokudin reports. The attacks damaged civilian homes, a gas pipeline and a medical facility.



7 people are known wounded. One person reportedly died, but this is unconfirmed. pic.twitter.com/LDRvAv0n6O — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2023

Иначе на източния бряг на Днепър и в Запорожка област промени няма – продължават да излизат видеа как 35-та бригада на украинската морска пехота се справя успешно с руската армия в Кринки, като за тях в украинските медии пише като за "300 спартанци". Отделно, украинците удрят и на други места по източния бряг – има видеокадри от успешна атака с дронове срещу руски команден център:

The 36th Marine Brigade found a Russian FPV command center in Oleshky and attacked it with... FPV drones 🙂 pic.twitter.com/YdRAwxUtgc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 23, 2023

(КАРТА) При Купянск боевете са интензивни – 17 руски пехотни атаки са отбити до Синковка, на 8-9 километра североизточно от Купянск. Има украински данни, че руснаците докарват повече машини за прочистване на мини и вероятно се готви нова голяма атака с бронирана техника.

Свързваният с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ развенча поредно официално руско твърдение за украинска атака, при която нямало загуби: Свалени руски бомбардировачи, атаки с дронове в Русия: Украински и руски данни (ВИДЕО). Става въпрос за атака срещу Калуга. Ударен е "Първи завод" - три дрона са уцелили две цистерни с гориво, но за щастие на руснаците те били празни и затова взривовете не са били мощни.

