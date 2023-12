Свалени руски бомбардировачи, атаки с дронове в Русия: Украински и руски данни (ВИДЕО)

"В нощта на 22 декември 2023 г. на парче от свален "Шахед" имаше съобщение от окупаторите: "Убийте кравите". Страхотна идея! Ето нашия отговор! Днес по обяд - минус три руски Су-34!", пише в съобщението.

Междувременно, също в канала си в Телеграм, командващият украинската армия в Таврийското направление (Авдеевка и Бахмут) генерал Олександър Тарнавски отчете над 500 убити руски войници за денонощието.

Същевременно, в Ростовска област беше заснет дрон, за който не е ясно чий е. Официално обаче началникът на администрацията на областния управител Роман Волошин отрече, че долните кадри са автентични:

Panic in Rostov, Russia. Unknown drones are flying over the city 👿 pic.twitter.com/v9qGD1ZYSg