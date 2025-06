Руски източник потвърди мащабна атака по летището в Борисоглебск, пламна завод в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Срещу руското военно летище в Борисоглебск (Воронежка област) на 2 юни е била извършена атака с "голям брой реактивни безпилотни самолети". Това признава един от най-известните руски Telegram канали - Fighterbomber, който е поддържан от военен пилот. "Нямаше загуби в оборудването", твърди той, без да предоставя повече подробности. Признанието идва на фона на нови украински нападения в районите на руски авиобази тази сутрин - часове след като операция "Паяжина" на Службата за безопасност на Украйна порази десетки руски стратегически бомбардировачи.

Още: Апокалипсисът за руската стратегическа авиация: Нови данни и атаки срещу руски военни летища (ВИДЕО)*

Двама военнослужещи обаче са били убити при атака срещу авиационния учебен център в Борисоглебск, съобщава независимият руски Telegram канал ASTRA, позовавайки се на свои източници от регионалните служби за спешна помощ. През нощта дронове са атакували авиационния учебен център за летателен състав "Борисоглебск" на името на В. П. Чкалов във Воронежка област. Регионалните власти се опитват да скрият смъртта на военните, а също и самото нападение, пише каналът.

Преди това същият авиационен център е бил атакуван от безпилотни летателни апарата през април 2024 г.

Взривове днес са чути днес в близост до руски военни летища и бази в Липецк, Борисоглебск и Рязан.

Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев признава, че е имало атака. В канала си в Telegram той пише, че "през изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана и радиоелектронна борба, дежурни в три общини на Воронежка област, откриха, унищожиха и обезвредиха повече от 15 дрона".

In Lipetsk, explosions are reported near the airfield. Also in Borisoglebsk and Ryazan, attacks on air bases are reported. pic.twitter.com/7z2v6qSMCu