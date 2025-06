Апокалипсисът за руската стратегическа авиация: Нови данни и атаки срещу руски военни летища (ВИДЕО)*

Войната на дронове, която се превърна в основен елемент във войната в Украйна, продължи с пълна сила и тази нощ. Този път, за разлика от абсолютно изненадващия удар, хванал "по бели гащи" руската ПВО, с който беше ударена много тежко руската военна стратегическа авиация, става въпрос за изстрелване на далекобойни ударни дронове по редица обекти в различни области в Русия.

Според сводка на руското военно министерство снощи към 22:30 часа, само за периода 20:10 – 21:45 часа са били прехванати и унищожени 53 украински дрона. Най-много са били в Курска област – 34, в Белгородска са 14, още 4 в Брянска област и 1 в Орловска област. Дали обаче е само това, ще стане ясно скоро, но видеокадри в социалните мрежи показват атаки на места, които все още не са посочени официално от руското военно министерство. * Руското военно министерство публикува и втора сводка, в 7:14 часа тази сутрин, в която се казва, че в периода от 20:10 часа на 1 юни до 02:00 часа на 2 юни са свалени 162 дрона. 57 са свалени над Курска област, 31 над Белгородска област, 27 над Липецка област, 16 над Воронежка област, 11 над Брянска област, 11 и над Рязанска област, 6 над Орловска област, 2 над Крим и 1 над Тамбовска област.

Какви са били целите – взривове са чути в близост до руски военни летища и бази в Липецк, Борисоглебск т.е. Воронежка област и Рязан. В официалния канал в Телеграм на губернатора на Липецк Игор Артамонов има предупреждение за атака с дронове – 10 минути след като руското военно министерство пусна данните за свалени дронове до 21:45 часа. Интересното е, че Артамонов пише за край на въздушната опасност чак в 6:11 часа тази сутин.

In Lipetsk, explosions are reported near the airfield. Also in Borisoglebsk and Ryazan, attacks on air bases are reported. pic.twitter.com/7z2v6qSMCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

За Воронежка област, местният губернатор Александър Гусев признава, че е имало атака и в канала си в Телеграм пише за свалени дронове, но и следното: "Информацията за щети и разрушения се уточнява". Почти същото пише в официалния си канал в Телеграм и губернаторът на Рязанска област Павел Малков, който съобщава, че "материалните щети се установяват" и казва, че имало щети по коли и избити прозорци:

Ukrainian UAVs now also active in Borisoglebsk, which hosts Borisoglebsk air base, home to Russia fighter jets. pic.twitter.com/hcSfo0BuKT — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

Освен това – появиха се и видеокадри от атаката в Курска област. Губернаторът на Курска област Александър Хинщейн съобщава в официалния си канал в Телеграм, че имало пожари в части имоти, многоетажна сграда и гаражи, но нямало пострадали по предварителни данни, ситуацията била под контрол

More from Kursk at this moment. pic.twitter.com/mJyMR4XOuM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 1, 2025

След атаката срещу руските стратегически бомбардировачи

Прокремълски телеграм канали като Mash съобщават, че руските спецслужби са влезли в склад в района на Челябинск, защото са получили данни, че там са складирани FPV дронове като тези, използвани за вчерашните атаки срещу редица руски военни летища. Това е склад на фирма "Дан-Инвест", сайтът на компанията в момента не работи. Арендаторите са задържани, а помещенията са претърсени, съобщава каналът "Бъдещето на Челябинск". Mash добавя, че арендаторите са давали помещението под наем за 350 000 рубли и то чрез брокерска компания. Няма сигурна информация дали нещо е намерено в склада – има обаче версия, че FPV дроновете може да са влезли в Русия от Казахстан.

Що се отнася до нанесените щети при безпрецедентната атака срещу руската военна стратегическа авиация, украинският аналитичен канал Dnipro OSINT посочва следното – към 18:00 часа на 1 юни е потвърдено унищожаването на 7 стратегически самолета Ту-95 и Ту-22М3 и 1 военнотранспортен самолет Ан-12. Анализаторът смята, че ударените самолети са повече - "защото например на летище "Белая" имаше още няколко горящи стоянки, където, съдейки по снимките, стояха Ту-160, така че чакаме сателитни снимки". Каналът обаче смята, че казаното от Службата за сигурност на Украйна (СБУ) за над 40 ударени самолета "са глупости". "Всъщност има около 10 унищожени самолета, може би повече".

Според руския Z-блогър Кирил Федоров, са унищожени "до четири Ту-95, един товарен самолет Ан-12 и до пет Ту-22МЗ".

Дроновете са бъдещето на войната - пилотираните самолети не са, думите са на Илон Мъск след всичко случило се:

