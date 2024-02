Руски обстрел: Пожар в жилищни сгради в Херсон, горя важна инфраструктура в Одеса (ВИДЕО)

Въпреки многократните обстрели огънят е бил потушен до сутринта, съобщават от Държавната служба за извънредни ситуации.

От областната администрация съобщиха тази сутрин в "Телеграм", че руските военни са обстрелвали жилищни квартали на населените места в региона, по-специално са били повредени 12 високи сгради и 15 частни къщи.

As a result of nighttime Russian shelling of Kherson, two residential buildings in one of the city's microdistricts burned. Despite repeated shelling, the fire was extinguished by the morning, the State Emergency Service reported. pic.twitter.com/RYbxqwPp8I