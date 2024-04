Руски пропаганден канал се подигра на САЩ, че не искат Украйна да удря руски петролни рафинерии

В написаната позиция в руския канал личи и друго - вярата, че в САЩ има дълбоко политическо разделение републиканци (тръмписти) - демократи, което води до упадъка на Съединените щати като глобален хегемон. Готови са да не помагат на Киев и подаряват победата на Русия, гласи констатация в написаното. И изрично е подчертано, че откакто има оръжия с голям обхват, основната част от американската военна доктрина е те да се използват за унищожаване на стратегически активи на врага като енергийната инфраструктура. "Няма по-добър начин да сломиш врага от това да го лишиш от гориво", пише още в публикацията: Русия поиска от Казахстан 100 хил. тона бензин: Ефектът от украинските атаки

Amazing. You have a Russian propagandist literally RIDICULING the Americans for condemning Ukrainian oil refinery attacks. He says this is insane and that Washington's argumentation is ridiculous and tells about its decline. pic.twitter.com/da7AViPnuO