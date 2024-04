Показно: Лицемерието на администрацията на Байдън за руските петролни рафинерии (ВИДЕО)

На въпроса трябваше да отговаря д-р Селест Уолъндър, която е зам.-държавен секретар по въпросите на международната сигурност и отбрана. Отговорите ѝ добре илюстрират в какъв капан се намери администрацията на Джо Байдън, която напоследък не крие, че би искала да спре украинските удари срещу руски петролни рафинерии. Причината, изтъквана от мнозина анализатори – страхът от поскъпване на бензина в САЩ, което ще удари негативно по кампанията на Байдън за втори мандат в Белия дом.

Съгласно данните на Bloomberg, в седмицата 1-7 април Русия е произвела 754 000 тона бензин и 1 585 100 тона дизел. За сравнение, в седмицата 3-9 април, 2023 година, Русия произведе 833 200 тона бензин и 1 769 000 тона дизел - показно, че украинските удари влияят: Украйна намери ахилесовата пета на Русия: Путин много ще го заболи

Отговорът защо украинците да не нападат – това са граждански цели. Само че в процеса на разговора Уолъндър призна, че става въпрос за активи, които са собственост на хора от кръга на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин и всъщност му помагат да води унищожителната война в Украйна. Как ще спечелиш война, ако само позволяваш да те удрят, без да отвърнеш – на този въпрос Уолъндър нямаше отговор:

Припомняме, че в интервю за германския таблоид "Билд" отпреди два дни, украинският президент Володимир Зеленски изрично наблегна как страната му няма проблеми с производството и осигуряване на дронове, но те не могат изцяло да заместят нуждата от ПВО и далекобойни оръжия, за да може Украйна да отговори на руската военна тактика – унищожаване на критична инфраструктура и сигурна въздушна подкрепа за наземните военни части. А в дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) подчертава, че с FPV дронове може да се удря бронирана техника, но често това не води до непоправими щети, които да я извадят завинаги от строя. Генерал Кристофър Каволи, който е начело на американските военни части в Европа, каза, че Русия има превъзходство от 5:1 в броя на изстрелваните артилерийски снаряди, но в течение на няколко седмици това може да се промени и да стане 10:1, ако САЩ продължават да се бавят с оказването на военна помощ за Украйна. САЩ месеци наред не осигуряват почти никаква военна подкрепа за Украйна: САЩ правят оръжие за Украйна - всъщност правят пари за себе си (ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Putin is now sending his minions into banzai attacks on Ukrainian positions on motorcycles. We've already had golf carts, I'll be waiting for the first reports of bicycle assaults. pic.twitter.com/2yCLu87UNg — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 10, 2024

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие е имало 55 бойни сблъсъка по целия фронт. За сравнение, предишните 24 часа бяха 83. Голямото намаление идва от по-ниска руска активност в традиционно горещите Новопавловско направление, където за пръв път от много време има под 20 руски пехотни атаки, и направлението на запад от Авдеевка (Покровско направление от руска гледна точка). Най-горещо остава в Бахмутското направление – 23 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа, главно срещу Часов Яр. В Новопавловското направление (на запад от Маринка: селата Красногоровка, Григоровка и Новомихайловка) има 16 отбити руски пехотни атаки, а в направлението на запад от Авдеевка са 6 (Първомайско – Нетайлово – Уманско – Бердичи – Керамик: КАРТА).

Макар боевете за Часов Яр да са най-интензивни в момента, няма големи руски хвалби – има напредък (без уточнение какъв), това най-общо казва руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, което обобщава като цяло твърденията на подобните на него руски пропагандни канали в Телеграм. Според ISW, Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут: КАРТА) вече е под руски контрол.

Putin goes out of his way to hide losses from the Russian population. 20 vehicles attempted to break Ukrainian lines in Chasiv Yar but were obliterated over 5 hours. It's now a graveyard for Russian occupiers.



They have money for this, but not for a proper dam in Orsk.… pic.twitter.com/ZAOKuiXSLX — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 10, 2024

По-специфична новина от Часов Яр е, че и украинците успяват да използват умни бомби, но Русия ползва авиационни бомби в несравнимо по-голям мащаб: Иновацията, която позволи на Русия да наложи въздушно превъзходство в Украйна (ВИДЕО)

Russian occupied positions inside Ivanivske (near Bakhmut) being hit with guided bombs. Those that were inside, are toast. pic.twitter.com/PT3eIQq6mc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2024

(КАРТА) Специално за Новопавловското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира в свой анализ, че е видно как руснаците искат да блокират Курахово (стратегически важна е линията Угледар - Курахово, Угледар е на юг). Силите на целия Първи руски армейски корпус са в действие, както и почти цялата 20-та руска мотострелкова дивизия, главните части на 150-та руска мотострелкова дивизия, а при Новомихайловка в бой са и руските морски пехотинци от 155-та бригада на руските ВМС. За блокада на Курахово трябва да паднат Новомихайловка, Григоровка и Красногоровка.

A Ukranian raid on Russian positions with the help of M113 APC's in the Vuhledar direction. pic.twitter.com/WoFzKE4gY5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2024

За Красногоровка популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, пише в дневния си обзор, че руснаците правели предмостие в източните покрайнини. Семьон Пегов пък вече се готви Новомихайловка да бъде превзета и да се удари Нетайлово, най-южната точка от моментната украинска защитна линия на запад от Авдеевка (Покровско направление от руска гледна точка): Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

Ukrainians still fighting in the centre of Pervomaiske👌 pic.twitter.com/CP96X7SLDg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 10, 2024

Що се отнася до Авдеевка (Покровското направление за руснаците), Машовец твърди, че там се вижда значително разширение на фронта (от Първомайско на юг до Новобахмутовка на север), но това пречи на руснаците да поддържат плътност на военните си части. Съответно според него руското командване е убедено, че украинската отбранителна линия ѝ трябва още малко да падне – той дава за пример, че руснаците опитват да вкарат в бой още колкото могат части в това направление, конкретно 132-ра руска мотострелкова дивизия при Новокалиново т.е. още разширяване на фронта, след като досега не постигат голямата си цел за сериозен оперативен пробив, а стигат само до малки тактически победи и много бавен напредък. Никой обаче не е застрахован от следоперативна инфекция, предупреждава украинският военен анализатор относно видимите дотук руски планове.

Макар че в Купянското направление е тихо от дълго време, Машовец очаква скоро това да се промени. Според него, прегрупирането на 47-ма руска танкова дивизия от Първа руска танкова армия от Лиманското към Купянското направление е почти завършено. "Подразделенията на нейния 26-ти танков полк и 347-ми мотострелкови полк вече са заели позиции между Първомайско и Ягодно. По всяка вероятност врагът отново ще се опита да напредне към Степна Новоселовка, както по железопътната линия (от Ягодно), така и по пътя Сватово - Купянск (по посока Хрохмално)", казва той, като напомня, че руският натиск през Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) остава. Припомняме, че пред "Билд“ украинският президент Володимир Зеленски каза следното – не мога да изключа вероятността за голяма руска атака с цел превземане на Харков. Именно пробив през Купянск от изток и атака от Белгород от север ще значи голяма опасност за Харков, макар че поне засега и Машовец, и други военни анализатори не виждат небоходимото за този сценарий струпване на големи руски сили.

В Луганска област беше убит Евгени Полодов, висш представител на пресслужбата на Западния военен окръг на Руската федерация. Това е станало при удар на фронта, в Серебрянското горско стопанство, Лиманско направление

