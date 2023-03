Руски пропагандист се размечта севернокорейски командоси да спасят положението в Украйна (ВИДЕО)

С разгарянето на войната в Украйна от година и месец насам много ярко се разгоря и друго - споменът за кабеларките от 90-те години на XX век, по които някой "авторитет" обясняваше нещата от живота, вместо да обясни какво точно е постигнал самият той, та се налага да се прави на клоун в треторазрядна телевизия.

Точно такава асоциация предизвиква руският военен блогър Александър Сладков с поредната си изява. В нея той обяснява в стил "една жена ми каза" как негов познат ветеран го бил уверил, че 50 000 севернокорейски войници от техните специални части били готови веднага да воюват в подкрепа на Русия в Украйна. И още - че 800 000 севернокорейски войници заявили, че са готови да воюват, когато сестрата на Ким Чен-ун обяви как Северна Корея винаги ще е в един окоп с Русия. Следва украинска подигравка - като 10 000 доброволци от Сирия, които щяха да идват да се бият в Украйна и се изпариха преди година.

Russian military reporter Sladkov claims that 50,000 of North Korean spetsnaz are ready to join the war on the Russian side, in addition to 800,000 regular troops.



We are concerned for the welfare of this potential force, who may disappear into nothingness as the 10k Syrian… pic.twitter.com/TokZJgY6MW — Dmitri (@wartranslated) March 28, 2023

Далеч повече на земята и в днешната реалност е кореспондентът на "Комсомолская правда" Александър Коц, който предупреждава да не се вярва на "експерти", говорещи колко дълго ще им трябва на украинците да обучат екипажи за танкове. Само няколко седмици, споделя Коц и добавя, че така ще е и при обучение за западни изтребители и хеликоптери.

Russians worried about the pace of training of Ukrainian crews: reporter Aleksandr Kots says Russians who predicted that training for Western vehicles would take a very long time, were very wrong. pic.twitter.com/g4xFM6FkTv — Dmitri (@wartranslated) March 27, 2023

В това време, украинският президент Володимир Зеленски публикува видео с кадри от руски удари срещу църкви и религиозни обекти в Украйна - като припомняне как Путинова Русия постоянно говори, че брани православната вяра:

