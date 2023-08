Руски ракетни удари в Покровск, загинал е високопоставен шеф на Донецка област (ВИДЕО)

Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко е съобщил за 5 загинали и 18 ранени, има и още хора под развалините.

Сред загиналите е и зам.-шефът на Спешната служба (Главното управление на Държавната служба за извънредни ситуации) в Донецка област. Други 4 спасители, 8 полицаи и 3 цивилни са ранени.

Minister of Internal Affairs Ihor Klymenko reports 5 dead and 18 wounded after two attacks on residential buildings in Pokrovsk. The deputy chief of the Main Directorate of the State Emergency Service in the Donetsk region was among those killed. Another 4 rescuers, 8 policemen… pic.twitter.com/CuqEf3gfRe