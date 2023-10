"Украйна ни нанесе един от най-сериозните удари за цялата война": Руснаците жалят (ВИДЕО)

Това пише прокремълският "Телеграм" канал Fighterbomber на 17 октомври относно успешното нападение на украинците по военни летища в окупираните Бердянск и Луганск през нощта. Новината за атаката бе съобщена първо от Центъра за стратегически комуникации на украинската армия, но бързо беше потвърдена от руските военни блогъри, които се жалват за случилото се.

Footage from Berdyansk after the reported strike. pic.twitter.com/rTSg34q8dM