Руски съд арестува задочно бивш премиер и министри на Украйна (СНИМКИ)

Московски съд арестува задочно няколко бивши и настоящи официални лица от Украйна.

Бившият украински министър-председател Володимир Гройсман, бившият министър на външните работи Павло Климкин, бившият министър на финансите Олександър Шлапак и командващият Оперативното командване "Запад" на Въоръжените сили на Украйна генерал Игор Довган са обвинени в използване на забранени средства и методи за водене на война.

A Russian court has arrested in absentia former Ukrainian Prime Minister Volodymyr Groysman and former Ukrainian Foreign Minister Pavlo Klimkin



They are accused of "using prohibited means and methods of warfare".



The Russian Interior Ministry has put Groysman (first photo) and…