Руски съд задочно арестува зам.-председателя на Международния наказателен съд в Хага

Басманният районен съд в Москва е издал задочно заповед за арест на заместник-председателя на Международния наказателен съд в Хага (МНС) Рейн Алапини-Гансу.

Срещу нея е образувано наказателно дело за незаконно задържане, пише "Медиазона".

През март 2024 г. Алапини-Гансу беше назначена за заместник на ръководителката на МНС Томоко Акане, която издаде заповедта за арест на руския диктатор Владимир Путин.

Алапини-Гансу е адвокат от Бенин. Тя стана съдия на МНС през 2018 г., а през 2022 г. беше сред съдиите, които издадоха заповеди за задържане на трима бивши служители на самопровъзгласилата се Южна Осетия като част от разследване на войната между Русия и Грузия през 2008 г.

Преди два дни, на 11 ноември, руски съд също така арестува задочно и съдията от МНС Хайкел Бен Махфуд заради издадените заповеди за задочен арест на бившия руски военен министър Сергей Шойгу и бившия началник на Генералния щаб на руската армия Валерий Герасимов.

A court in Moscow has arrested in absentia the deputy head of the International Criminal Court in The Hague



A criminal case of unlawful detention was opened against Alapini-Gansu, Mediazona writes.



In March this year, she became the deputy head of the ICC Tomoko Akane, who… pic.twitter.com/oak1C7krFI