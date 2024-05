Руски военнопрестъпник от Буча отново е лице на парад за Деня на победата (ВИДЕО)

Омурбеков беше идентифициран като замесен в клането в Буча, когато руската армия изби стотици цивилни украинци. Информацията излезе от украинската информационна платформа InformNapalm на база редица доказателства. Впоследствие и британският ежедневник Daily Mail стигна до същото заключение. А свидетелства за зверствата на водената от Омурбеков 64-та мотострелкова бригада излязоха в руското издание "Важни истории", припомнете си: В парада в Москва участва полковникът, заповядал да се убиват цивилни в Буча (ВИДЕО)

Омурбеков беше награден лично от издирвания от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин с орден „за храброст и героизъм“, а на бригадата му да даде званието „гвардейска“.

The traditional T-34 leading the parade of Russian military equipment in Moscow. Let's see how much more equipment they are able to 'show off'. pic.twitter.com/JqcZdYG2Le