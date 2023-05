В парада в Москва участва полковникът, заповядал да се убиват цивилни в Буча (ВИДЕО)

Още през април 2022 г. от международната общност InformNapalm потвърдиха, че са идентифицирали Омурбеков като един от руските командири, който е присъствал в Буча по време на избиването на стотиците цивилни. От общността разкриха, че той се е проявил по аналогичен начин и през 2014 г. в Донбас. ОЩЕ: Идентифицираха ли виновниците за зверствата в Буча? (СНИМКИ)

In #Khabarovsk, the war criminal Azatbek Omurbekov commanded the parade on May 9. Journalists and investigators consider him one of the organizers of the massacre in #Bucha. pic.twitter.com/4BKkMf4XRE