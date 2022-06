Руският омбудсман одобри участието на деца във флашмобове в подкрепа на войната

По думите на руския омбудсман, ако участието на детето е "осъзнато", а то самото е "изпълнено с чувства", това заслужава уважение. Тя добави, че при срещите си с деца редовно става свидетел на "усърдието им" да подкрепят руските военни като те дори й заявяват, че искат "да отидат в Донбас". Високопоставената служителка добавя, че принудата към подобни действия трябва да бъде прекратена, но отбелязва, че до момента не е получавала такива оплаквания от законни представители на децата.

Въпреки становището на руския омбудсман обаче интересни разсъждения повдига въпросът доколко децата, особено онези в предучилищна възраст или в малките класове, разбират естеството на т.нар. "военна операция" на Русия. Руското издание "Новая газета", например, цитира мнение на родител в социалната мрежа, който пише: "На детето му е забавно. Тя наистина не разбира кой, къде и за какво умира и, разбира се, не се заглежда в брифингите на Министерството на отбраната. Затова пък, танцувайки, тя развява бели хартиени гълъбчета и руски знамена."

От началото на нахлуването на руските войски на територията на Украйна в социалните мрежи редовно се появяват снимки и видеоклипове на флашмобове в подкрепа на руската армия с участието на малолетни и непълнолетни. Например, през март администрацията на казанския хоспис подреди около 60 деца пациенти във формата на буквата "Z", превърнала се в символ на така наречената "спецоперация" в Украйна. На сайта на хосписа неговият създател обяснява, че участниците в акцията са държали в лявата си ръка знамената на Русия и на сепаратистките ДНР и ЛНР, а десните им ръце били свити в юмрук.

Снимка: Казанскийхоспис.рф

Подобни прояви с участието на деца има и на немалко други места в Русия - например в Екатеринбург и Усурийск. Особено много шум се вдигна около мероприятие, в което бяха въвлечени възпитаниците на детска градина №11 в Усурийск, които бяха строени на улицата под формата на буквата "Z". "Новая газета" пише по този повод, че мнозинството руски потребители в интернет са се обявили твърдо против подобни акции, наричайки ги "политическа педофилия". Разбира се, има и "ревностни патриоти", отбелязва изданието, които обикновено пишат "агресивно и на много лош руски език", че патриотизмът се възпитава от детството и "ако не ви харесва, не водете децата си в детските градини", но такива коментари са далеч по-малко.

И докато подобни акции се поддържат с всички средства от страна на администрацията на Руската федерация, тъй като отговарят на официалната реторика, то прояви с участието на непълнолетни, които си позволяват да изразят публично несъгласие с "военната операция" съвсем не се толерират.

От началото на инвазията в Украйна на 24 февруари до 31 март над 400 непълнолетни са задържани на антивоенни протести само в Москва. Съставени са и десетки протоколи за неизпълнение от страна на родителите на задълженията им по отглеждането на децата им. Припомняме само един от многобройните случаи, когато в началото на март бяха арестувани няколко деца от 7 до 11-годишна възраст в Москва затова, че си бяха позволили да поднесат цветя пред украинското посолство, за да изразят съпричастност към случващото се в Украйна.

