Руският свят в Украйна: Разрушения и смърт при Авдеевка (ВИДЕО)

Превземането и на Ласточкино – основната опорна точка за украинската логистика за Авдеевка, намираща се на 4-6 километра западно от самия град, влезе в гръмко прокламираната тирада от руски успехи на фронта от руския военен министър Сергей Шойгу. Какво обаче е останало от Ласточкино, за което руснаците продължават с официалната пропаганда как освобождават поредното селце от "нацизма" - можете да видите потресаващите видеокадри. Ясно е – всеки, който е имал някакво имущество там, вече го няма: Украинските сили напуснаха Ласточкино, укрепват се на нови позиции

За тези "руски героизми" обаче кървавата цена продължава да се трупа, а Путин нехае – вижте ВИДЕО (18+)

Междувременно, в руски телеграм канали почнаха да се появяват снимки с надпис от библиотеката в село Орловка. Орловка е една от точките на новата засега защитна линия на украинците след отстъплението от Авдеевка (Тоненко – Орловка – Бердичи). Повече за цялостната ситуация на фронта, научете тук: Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО)

Russian channels publish an image which shows the sign of the House of Culture/Library located in the center of Orlivka, west of Lastochkyne/Avdiivka. This is not yet conclusive evidence, but it is an indication of further Russian advances. pic.twitter.com/VhWUFILn2J