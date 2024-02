Големият руски пробив на фронта в Украйна: Пропаганда и реалности (ВИДЕО)

Цели 71% от запитаните считат, че определено и по-скоро СВО се е проточила, като 95% от считащите я за неуспешна вярват в това. Всъщност, 25% от запитаните считат, че има провал – в по-голяма или по-малка степен, на СВО, което е понижение – 56% вярват, че СВО върви наред, като предимно такова мнение имат хората без висше образование и тези, които се информират от руската телевизия. В контраст с това да не се проточва СВО, 41% твърдо са против втора вълна на мобилизация, а още 19% по-скоро не искат такова нещо. Това е категоричен показател и поставя пред Путин сериозна дилема – руснаците вярват, че хем има успех, но виждат, че нещата не приключват и не искат да ги приключат, като отидат да се бият в Украйна – основен извод от проучването.

Всички тези настроения идват на фона на хвалбите на руския военен министър Сергей Шойгу. Той обяви, че Украйна дала 444 000 военни жертви във войната досега и че руската армия превзела 327 квадратни километра нова територия в Украйна. От ISW обаче контрират, че са превзети най-много 205 квадратни километра и че Шойгу нарочно преувеличава. А политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке директно се подиграва на казаното за украинските военни жертви, като пише в профила си в Twitter, че Шойгу прави сравнения между Украйна и давана от Вермахта статистика за загубите на съюзниците във Втората световна война. А доказателствата с трупащите се големи руски загуби в жива сила и военна техника, които показват за какви пирови победи в малки селца става въпрос, излизат едно след друго – ВИДЕО, 18+: Путин официално постави основите за война с НАТО (ВИДЕО)

Sie hätten auch das Oberkommando der Wehrmacht zu alliierten Verlusten in der Normandie zitiert.



Wäre ne gute Idee, sich einfach zu löschen. https://t.co/BtwUXHdO9c — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 27, 2024

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има повишение на интензивността на боевете, макар и леко на дневна база – 102 бойни сблъсъка по целия фронт. Най-горещо остава направлението "Маринка" (Новомихайловка, Григоровка, Красногоровка и западно от село Победа) - 29 отбити руски пехотни атаки според украинските данни, при Авдеевка са 25. Засилва се интензивността на военните операции в направленията Купянск (13 отбити руски пехотни атаки за 24 часа), Лиман (11 отбити руски пехотни атаки) и Бахмут (11 отбити руски пехотни атаки).

Специално за направлението "Маринка" украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, изрично казва, че извън руския поглед към Угледар като нов участък на фронта, руска цел е да има пробив до Курахово и Карловка, което би значело и осъществяване на връзка с руските части от фронта при Авдеевка – за него можете да прочетете по-долу. Машовец обаче посочва, че би имало значителен риск за руските части, които сега опитват да напреднат откъм Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка), ако украинците удържат линията Орловка – Тоненко, на запад от Авдеевка. И според Машовец, и според руския военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, в направлението "Маринка" към днешна дата няма никакви значителни промени.

Явно е, че руската армия не си дава по-продължителна оперативна пауза след като Авдеевка падна в нейни ръце – в Бахмут се случи така. Сега обаче руснаците бързат да напреднат повече на запад от Аведеевка и бързо установяват контрол над опорни точки, които бяха важни за отбраната на градчето с 31 000 души население преди избухването на войната през февруари, 2022 година. Това констатира в дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната: Официално: Украинските сили отстъпиха от още две села при Авдеевка

(КАРТА) Командващият Таврийското направление на украинската армия генерал Олександър Тарнавски и говорителят Дмитро Лиховий обясниха, че новата украинска защитна линия сега е Тоненко – Орловка – Бердичи. Тарнавски увери, че тази защитна линия е стаблизирана, но вече има оценки и то от украински експерт, че нивото на подготвени фортификации е разочароващо. Покрай тази позиция има и други, конкретно обвиняващи Тарнавски, че е използвал силите под свое командване в участъка от фронта при Авдеевка чак сега да правят защитни укрепления, а това не е свършено много по-рано в хода на войната. А в руски телеграм канали се дискутира, че всъщност новата по-сериозна защитна линия на украинците ще е още повече на запад, чак до Карловка и Нова Полтавка (КАРТА) или дори до Курахово, с логистична подкрепа от Покровск и Мирноград, агломерация Селидово. Пространствата на запад от Бердичи, Орловка и Северно са полета и горски пояси - там няма сериозни отбранителни зони, гласи един от руските анализи, в който има твърдения, че украинците се подготвят дори да взривяват мостове при Славянск, Краматорск, Константиновка и Дружковка. ISW обаче твърди, че по линията Бердичи – Семьоновка – Орловка има достатъчно водни басейни и малки реки, които правят терена труден и това пречи на всяка офанзивна операция: Окопите и фортификациите на Украйна са плачевни: Оценка на украински офицер от запаса

The 3rd Assault Brigade released footage from the recent battles in Avdiivka.



"Moving to positions between mounds of bricks and concrete that used to be buildings. Thus, the combat teams move again on foot when an enemy gap is a few meters away.



This is the harsh everyday… pic.twitter.com/DaIgJrABoU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2024

Интересното е, че украинският военен анализатор Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, изрично заявява в свой анализ, че не може да каже нищо колко добре подготвени са украинските защитни позиции на запад от Авдеевка, обаче предполага, че има проблеми. "В близко бъдеще трябва да очакваме разгръщането на битки за селата Орловка и Тоненко", казва той, след като обръща внимание на украинското отстъпление от Северно и Степово.

Simultaneous destruction of two Russian armored vehicles by (connected?) anti tank mines in Stepove, north of Avdiivka. Recorded by the 47th mechanized brigade. pic.twitter.com/hbyrwiqWjO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 28, 2024

Отделно, Машовец обръща внимание и на Бахмут – той смята, че нещата там се влошават и не вижда как скоро би имало подобрение, защото вече боеве се водят както вътре в Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут), така и вътре в Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Превземане на Ивановско от руснаците ще значи, че украинската линия Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут) едва ли ще бъде задържана, а оттам насетне ще започне руско настъпление към Часов Яр, обобщава анализаторът. Но и добавя в днешен анализ, че поне засега при Богдановка боевете са с доста променлив успех – спрян е руски опит на десантчиците от 98-ма дивизия да минат югоизточно от селото. Семьон Пегов пък казва, че засега украинските сили, макар и трудно, удържат позициите си в Ивановско и Богдановка. "Евентуалната загуба на Ивановско ще бъде особено чувствителна за тях. При зимни условия и по-кален терен, асфалтиран път в лицето на магистрала N-32 ще позволи на руската армия да използва бронирани машини за атака на Часов Яр", казва Пегов.

Що се отнася до Лиман, Машовец посочва, че там са хвърлени нови руски сили – 5 полка, защото Терно и Ямполовка (15 километра западно от Кремена) остават непокътнати украински позиции и целта украинската армия да бъде изтласкана западно от река Жребец не е осъществена. А за Купянск Машовец констатира, че руснаците атакуват яростно Синковка (8-9 километра североизточно от самия град) и така и не могат да преминат, но вероятно ще опитат да пробият по железопътната линия до левия бряг на Купянск. От юг на Купянск руснаците също не успяват засега – по линията Ивановка – Котляровка (тук основно атаките са откъм Табаевка), която е на 20-25 километра югоизточно от Купянск, както и няма пробив по пътя Купянск – Сватово, констатира украинският о.з. полковник. Според него, заради това скоро и тук ще дойдат допълнителни руски подкрепления. Семьон Пегов признава за руските атаки при Терно и Ямполовка, като не казва нищо за руски успех и дори твърди, че при Синковка руските атаки не са толкова активни. Говорителят на украинското командване "Изток" (Хортиця) капитан Иля Йевлаш каза специално за Синковка (Купянско направление), че руснаците ту атакуват по-бурно, ту намаляват темпото, когато са претърпели по-големи загуби в жива сила и техника, докато дойдат резерви: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

Russian tank with a cope cage destroyed in the area of Bilohorivka. pic.twitter.com/h2C3c6MKr7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2024

В Южна Украйна, в Запорожието (при Работино, на 10 километра южно от Орехов, в направлението към Токмак и Мелитопол) и на източния бряг на река Днепър (село Кринки, на 30 километра североизточно от град Херсон и 2 километра източно от самата река), няма никакви значими промени във фронтовата ситуация:

Ronin UAV operators of the 65th Mechanized Brigade operating in Robotyne, record how a Russian BMP that flees south towards Novoprokopivka after a failed assault, gets hit by an FPV drone. pic.twitter.com/RPzoqU7vqt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2024

За интересна промяна в руската тактика съобщава украинският журналист Андрий Цаплиенко. Към познатите вече операции с малки щурмови групи е добавен нов елемент - с по-бързи автомобили тип джипове да се преодолява открито пространство, за да се достигне до определени позиции при атака. Има и видеокадри - дали това е единичен случай или по-мащабна руска военна тактика, тепърва ще се изяснява:

Neue rus. Taktik, laut @AndyTsaplienko: Ukrainische Positionen nicht mehr mit Schützenpanzern, sondern mit Buggies stürmen.

Diese sind schneller, wendiger&so weniger anfällig für Drohnen-Treffer. Zudem müssen sich die Russen kaum noch vor Artillerie, Raketen&Mörsern fürchten. pic.twitter.com/AiDDPi2wFW — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 27, 2024

Според актуалната справка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 10 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна – по Одеска и Николаевска област. Свалени са всичките 10. Откъм Донецка област е имало руски обстрел с ракети С-300. Популярният руски военен канал "Рибар" обаче твърди, че руснаците са унищожили хеликоптери Sea King (1) и Ми-8 (1) на военно летище при Полтава, както и е ударена авиобаза в Александрия, Кировоградска област. А украинският генщаб съобщава за само 1 руски военен кораб в Черно море и още 1 в Азовско море към сутринта на 28 февруари.

