Руските авиобомби не спират да валят в Белгородска област заедно с украински подигравки (ВИДЕО)

Според данни на канала, от март, 2024 година насам това е вече 88 руска авиобомба, паднала в рамките на Белгородска област и в контролираните от руската армия украински територии.

На 10 юни бомба ФАБ (неуправляема авиобомба) е намерена на няколко километра от село Караично, Шебекински градски район. Няма жертви заради падналата бомба, добавя ASTRA.

В Телеграм излезе поредно видео, показващо гъсти кълба дим, явно след експлозия. И коментар от един от най-активно следящите войната в Украйна профили в социалната мрежа "X": Да не би Брянската народна република да напада Белгородска народна република? (подигравка с Донецката и Луганската народна република). Или още една КАБ (управляема авиационна бомба) е паднала на нейна територия?".

The Bryansk Republic again attacked the BIlhorod republic. Or mabey another KAB fell on own territory? pic.twitter.com/DCRaMqMY7x