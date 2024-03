Руските доброволци обявиха бомбастични загуби за руската армия в Белгород и Курск (ВИДЕО)

Според справката, която е качена в официалния канал на батальона в Телеграм, унищожени са още 7 танка, 20 бронетранспортьора, 4 БТР-а, 6 гаубици Д-30 и т.н. - вижте графиката по-долу. Описаното звучи доста сериозно като мащаб и съответно е резонен въпросът колко е вярно. Засега занимаващите се с геолокализация на загуби специално във военна техника проекти като Oryx и OSINT все още не са излезли с данни и едва ли това ще се случи скоро предвид времето и усилията, които следва да бъдат положени за изследване на видеа и снимки.

Припомняме, че след като беше обявен пак за президент на Русия, издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин също обяви бомбастични загуби за т.нар. руски доброволци в боевете – научете какви: Путин ще пази Русия от Украйна с нова зона, готвят се още снаряди за Украйна (ВИДЕО)

A Russian tank taken out by the Siberia Batallion. pic.twitter.com/OyeFE3fDSm