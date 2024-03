Путин ще пази Русия от Украйна с нова зона, готвят се още снаряди за Украйна (ВИДЕО)

Колко струват тези руски президентски избори може да се направи точен извод от съобщение в официалния канал в Телеграм на руското военно министерство. Там пише, че 99,27% от руските военни, учаващи във войната в Украйна, подкрепили Путин. За каква точно тайна на вота говорим, ако има такава официална статистика? Показателно е, че заради изборите в Русия има 61 образувани наказателни дела заради нарушения на закона, 23 от тях са заради "актове на тероризъм". Има и 52 случая, при които руснаци са излели (зелено) мастило в изборни урни, а заради това са образувани 33 дела, по думите на руският зам.-министър на вътрешните работи Александър Горовой на заседание на руската ЦИК. Извън тази официална статистика и многото видеа, показващи проявите на личен бунт срещу Путин, мъж се яви да гласува с фланелка на Навални, а в Москва имаше свежи цветя за спомен за руския опозиционер.

ОЩЕ: Путин печели с рекорд президентските избори в Русия, сочат данните от екзитпола

В пресконференцията след "победата", Путин почти не обърна внимание на самите избори. За сметка на това обаче, той беше изрично питан от Константин Панюшкин (едно от пропагандните лица на Първи канал) ще бъде ли създадена "санитарна зона" в Украйна. Путин отговори, че не изключва това - "че ще бъдем принудени" и че това ще е зона, много трудна за преодоляване, с алюзия към минираната зона между Северна и Южна Корея. Колко да е голяма тази зона е отделен въпрос, който тепърва ще бъде решаван, добави той (ВИДЕО) - след като за пореден ден в Белгород звукът на сирени за тревога заради обстрел беше най-често чуваното нещо, тази сутрин не прави изключение, като руското военно министерство обяви, че свалило 10 ракети от чешка ракетна система Vampire.

Bilhorod woke up to explosions and an air alarm. The city is being shelled again. pic.twitter.com/wESTFaRgUV — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2024

Once again, it is very loud in Bilhorod. Special election fireworks I suppose. pic.twitter.com/BGVy1kXuK6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2024

Въпросът с т.нар. санитарна зона е отдавна дъвка за руските ултранационалисти в Телеграм. Причината – случващото се за пореден път в граничните райони на Белгородска и Курска област. Там от средата на миналата седмица т.нар. руски доброволци се бият и дори обявиха вчера, 17 март, превземане на второ руско село в лицето на Горковски и овладяване на ключова част от граничното Козинка (СНИМКИ и ВИДЕО, скролира се надолу по нишката в Twitter): Руските доброволци обявиха за още 1 превзето село. Буданов коментира замяната на Тьоткино за Мелитопол (ВИДЕО)

The village of Gorkovskii in Belgorod region is under the control of Russian volunteers, Freedom of Russia Legion confirms. pic.twitter.com/3WE5TB1dou — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2024

Предвид тези новини, разпространявани от каналите в Телеграм на Легион "Свободна Русия" и на Сибирския батальон, руското военно министерство публикува нови видеокадри – на предполагаемо свален военен хеликоптер Ми-8, който е превозвал бойци на руските доброволни формирования за десант в Козинка. А Путин обяви, че украинската армия разположила 5000 войници на границата с Белгородска и Курска област и до 40% от тях вече били загубите (убити и ранени), докато руските доброволци (Путин ги нарече предатели) били 500-2000 души, а загубите им вече били 800 души (ВИДЕО):

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Междувременно, The Wall Street Journal съобщи, че Чехия е успяла да осигури 800 000 снаряда за Украйна – така, както пое ангажимент с инициатива за намиране на боеприпаси извън ЕС. 500 000 от тях са 155-мм, по стандарт на НАТО, останалите са 122-мм. Освен това – Прага е намерила още 700 000 снаряда, които е "резервирала" за закупуване и сега се търсят пари. 800 000 снаряда ще бъдат доставени на Украйна тази година – общо 1,5 млн. снаряда ще струват 3,3 млрд. долара. Сред доставчиците има и "един съюзник на Путин" (държава), който обаче няма нищо против да търгува със Запада (в случая снаряди по съветски модел) и то не само във военната сфера.

Work of the 92nd Assault Brigade. Among Russian losses are a T-72 tank, BMP-2, BREM vehicle, BMP-1 and a BTR-70 pic.twitter.com/ZfgQLNHaiG — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2024

Според сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия в Украйна не се променя драстично, но има повишение. За денонощието има 72 бойни сблъсъка т.е. около 15% увеличение. Най-горещо си остава Новопавловското направление (на запад от Маринка – селата Красногоровка, Григоровка, Новомихайловка и Победа), където има 36 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа. На второ място е направлението на запад от Авдеевка – 13 отбити руски пехотни атаки, като са изброени селата Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи т.е. цялата линия от югозапад на северозапад на 10-15 километра от Авдеевка. Там руснаците имат малки напредъци северозападно от Тоненко и в централната част на Орловка. 8 отбити руски пехотни атаки има при Бахмут – на южния фланг, в Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и Клещеевка (на 7 километра юг-югозапад от Бахмут).

A BMP-3 destroyed by FPV drones of the 47th Mechanized Brigade in the Avdiivka direction.



Includes a spectacular boom. pic.twitter.com/rDMNt7eoXK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2024

Много лаконичен е обзорът на популярния руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Там се казва, че руските сили прониквали "все по-дълбоко" в Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) и че в Запорожка област било превзето село Мирно в района на Гуляйполе. За Мирно съобщава и руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов в обзора си, както и отбелязва "слаб напредък" на руснаците в Първомайско. Твърденията на Мирно са базирани на официално твърдение на руското военно министерство.

Показателно е, че въпреки огромният брой атаки в Новопавловското направление, нито "Рибар", нито Пегов обелват и думичка за събитията там – защото руснаците не успяват все още да пробият решително никъде. Напротив, изглежда има известен украински напредък на юг от Новомихайловка:

Three tanks and several armored vehicles were destroyed by the 79th Air Assault Brigade during a mechanized attack in the Novomykhailiivka direction. pic.twitter.com/HhtGfU8LX9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 17, 2024

Отделно, има официална информация от украинския генщаб за 22 изстреляни от Русия дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. Свалени са 17 - в Киевска, Полтавска, Хмелницка, Черкаска, Кировоградска, Днепропетровска, Запорожка област плюс Ровно и Виница. Изстреляни са и 5 зенитни управляеми ракети С-300/С-400 по цели в Харковска област и 2 авиационно-управляеми ракети Х-59 по цели в Сумска област.

ОЩЕ: Русия се бунтува срещу Путин, но недостатъчно: Българските БТР-и са в Украйна (ВИДЕО)