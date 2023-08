Руските кошмари: Нови в Запорожието и Бахмут плюс украински дронове в самата Русия (ВИДЕО)

Това още не е същински пробив – става въпрос за локален успех, няма бърз срив на руската защита. Но не изглежда добре за руснаците – украинците атакуват, въпреки трудностите. Такава оценка даде един от анализаторите на разузнавателната платформа OSINT в лицето на Емил Кастелхеми относно вчерашната новина, че украинската контраофанзива вече е в западните покрайни на Върбово (18 километра югоизточно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол).

Оценката на Кастелхеми е на база геолокализирани видеокадри, показващи напредъка на украински войници през серия руски окопи при Върбово:

GeoConfirmed UKR [CO] - BREACH - Tokmak Axis.



Russian Artillery (100th Sep. Recon BDE) shelling Ukrainians BEHIND the first Surovikin Defense line near #Verbove. The 82nd Air Assault Brigade has breached.



47.44189, 35.95220



Geolocation by @moklasen https://t.co/v9EwRt9FO2 — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) August 30, 2023

Освен това, екипът на OSINT проверява и видеокадри, показващи предполагаем напредък на украинците южно от Урожайно – на участъка от фронта "Времевски". Това е по направлението Велика Новоселка – Бердянск, на границата между Донецка и Запорожка област:

Our team @Black_BirdGroup continues to do updates on our interactive map.



Surprisingly, I'm feeling a bit optimism instead of constant doomerism. Things may develop in a positive direction for Ukraine, but it's still too early to say anything final. 6/6https://t.co/B0lxYD4gFv — Emil Kastehelmi (@emilkastehelmi) August 30, 2023

Серията публикации в Twitter на Кателхеми вижте ТУК!

Почти същата е позицията и на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) – становището е, че украинците не са установили контрол над въпросната зона, но действат, за да го направят. Украинският генщаб изрично подчертава напредък в посока Новоданиловка – Новопокроповка, откъдето Върбово не е далеч. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар" също признава за украински напредък при Върбово, но го определя за "незначителен" и изрично коментира, че "изявленията на западни журналисти за пробив на първата линия на отбрана не отговарят на истината". Руският пропагандист Семьон Пегов, списващ телеграм канала WarGonzo, е съгласен, че има украински напредък на запад от Върбово.

По-интересното е, че вчера Пегов говореше за украински напредък и към Володино, на 13 километра южно от Велика Новоселка (участъка на фронта "Времевски", на границата между Донецка и Запорожка област, по направлението Велика Новоселка – Бердянск). Днес вече Пегов не казва нищо, а "Рибар" твърди в сутрешния си обзор, че в това направление активността на украинците намаляла. Противно на това вчера, 30 август, Александър Ходаковски, командирът на отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република), твърдеше, че украинците почнали да действат по-интензивно по линията Приютно – Старомайорско (8-18 километра южно от Велика Новоселка). Той, а и в официалния телеграм канал на "Восток", казва и, че украинците ги обстрелват безмилостно с касетъчни боеприпаси, но уж нямало много жертви – правели и периодични опити за контраатаки без успех.

Бахмут и Североизточна Украйна

Нови видеокадри показват, че украинците лека-полека напредват на юг от Бахмут. Геолокализирани видеокадри показват украински напредък и заемане на нови позиции на пътя между Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут) и Андреевка (10 километра южно от Бахмут):

По-впечатляващи са кадри от нощна украинска атака с бронирана техника срещу руски позиции – украинското твърдение е, че руснаците са отстъпили без да влизат в сериозен бой. А командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски заяви, че украинската армия напредва постепенно, като най-горещите точки на боеве са Курдюмовка (12 километра югозападно от Бахмут), Ягодно (на километър северно от Бахмут) и Андреевка. Руски военни блогъри говорят за успешна руска атака и върнати някои руски позиции при Курдюмовка, като украинците там били изтикани на запад от канала Северски Донец – визуално потвърждение няма:

“A night battle in the conditions of a difficult landscape in the Bakhmut direction. Attacked enemy fortifications. In response, the Russians made a "gesture of goodwill" and fled from their positions without engaging in close combat with our infantry. After that, the fighters of… pic.twitter.com/BDO0PSUPnH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2023

По отношение на Купянск и линията Сватово – Кремена няма потвърдени руски успехи, а украинският генщаб отново сочи, че руснаците са опитали неуспешно да атакуват Новоегоровка (15 километра югозападно от Сватово) и Билохоровка (12 километра южно от Кремена).

Украинските дронове – кошмар за Русия

В дневния анализ на ISW се обръща внимание, че при вчерашната голяма атака с дронове в няколко области в Русия руското военно командване може да е решило първоначално, че основната цел е Москва. Точно това вероятно е довело и до големия украински успех в Псков: Първи спътникови СНИМКИ показват колко руски самолета са ударени на летището в Псков

Освен това, ISW цитира руски военни блогъри и обвиненията им към руското военно министерство, че ПВО защитата в Русия не е адаптирана към украинските атаки с дронове за разлика от тази в Крим, както и че важна военна техника като самолети не се държи в хангари, а на открито и това продължава. Отделно се поставя въпроса има ли безопасно място в Западна Русия предвид увеличаващите се технически възможности на украинската армия. Има дори критики към руските мейнстрийм медии, които омаловажиха украинската атака в нощта на 29-ти срещу 30-ти август.

И снощи имаше атаки с дронове, както и руски съобщения за удар с крилати ракети в Крим. Отделно, рано тази сутрин кметът на Москва Сергей Собянин пак съобщи за свален дрон в Подмосковието, като по традиция казва как няма разрушения и щети, но отново всички летища в руската столица бяха затворени, а в социалните мрежи руснаците пак се питат какъв бил този пореден взрив: Поредни обстрели: Ракета над Крим, експлозии в Брянск (ВИДЕО)

Освен тях обаче се натрупаха съобщения за украински атаки и пожари и на други места – Приморск, Запорожка област (ВИДЕО), пожар в магазин за дрехи втора употреба в Нова Каховка след обстрел (ВИДЕО и СНИМКА) и пожар в центъра на Мариупол (ВИДЕО).

След вчерашния масиран руски обстрел на Киев се появи и видео, показващи разрушения от паднали отломки от руска ракета в голям супермаркет: