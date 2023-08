Първи спътникови СНИМКИ показват колко руски самолета са ударени на летището в Псков

Война на дронове: Удари по руски военни самолети, завод за ракети "Искандер" и не само (ВИДЕО)

Поради облаците, не се вижда абсолютно всичко, но от това, което се вижда, със сигурност е ясно, че са поразени 2 военно-товарни самолета "Ил-76". Повредени са обшивки на крилата, най-вероятно дроновете са били насочени към резервоарите за гориво, разположени в тази част на самолетите.

On satellite images of the airfield in Pskov, you can see that at least 2 Il-76 aircraft were damaged as a result of the recent drone attack.



The other part of the airfield is not visible on satelite images due to heavy clouds. pic.twitter.com/DWI93swYoH