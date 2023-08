Украинците с тактически успехи в Запорожието и при Бахмут (ВИДЕО)

По отношение на Запорожка област, нови геолокализирани кадри показват напредък от поне 5 километра на украинската армия югоизточно от Работино (10-12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол). Кадрите показват руска атака с дрон срещу украински части, като координатите явно са от място, което допреди това не беше в обхвата на украинската армия:

Официално, говорителят на Таврийското направление на украинската армия Олександър Щупун обяви, че украинската армия подсигурява и укрепва позициите си в Работино и осъществява разминиране. Той добави, че може да има допълнителни подкрепления в Работино, които да осигурят по-добри възможности за изпълнение на маневри и операции от тактическо естество. Щупун припомни, че Работино е съвсем близо до магистрала, водеща към Токмак.

Продължава и изказването на притеснения от страна на различни руски канали в Телеграм относно уязвимостите на руската защита в Запорожието. Върбово, което се намира на 18 километра югоизточно от Орехов, се сочи като слаба точка на руската отбрана. Според Александър Ходаковски, командир на отряда "Восток", който е част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и се бие на границата между Донецка и Запорожка област, в участъка на фронта "Времевски" (там последно украинската армия превзе Старомайорско и Урожайно), при Върбово руснаците са много разтеглени, имат трудности при осигуряване на подкрепления, а и украинците успешно удрят в тила им и прекъсват важни логистични линии за доставки – но Ходаковски казва това маскирайки го, че украинците се страхували от руски напредък по други направления на фронта заради слухове за нова 200 000-на руска армия и затова прехвърляли войници от Запорожието например към Днепропетровск.

В украинския телеграм канал, поддържан от украински военен с позивна "Осман", се появи информация за успешен напредък към Володино, южно от Старомайорско. Отрядът „Восток“ се оплаква от засилен украински обстрел на руските позиции при Новодонецко, на 12 километра югоизточно от Велика Новоселка, а Олександър Щупун посочва, че руснаците са усилили въздушните удари по Старомайорско.

Тактика и стратегия: На какво залага Русия след загубата на Работино (ВИДЕО)

Внимание и по река Днепър

Продължават и критиките от някои руски канали в Телеграм (например на Владимир Романов – ТУК и ТУК) за 205-та руска бригада и какво става по островите на Днепър и защо руското военно министерство мълчи по въпроса. Романов специално говори за липса на достатъчно боеприпаси и че руските войници се страхуват да говорят какво става, както и че има информационно затъмнение. В дневния доклад на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има специално отделен акцент само за това. Има и акцент дали това не се прави с цел да се провокира поредна смяна в руското командване в Украйна – например в полза на командващия руските ВВС генерал Михаил Теплински. Съответно, цитирани са руски военни блогъри, които развиват темата точно в тази насока.

Междувременно, украинската армия организира операция, с която издигна украинското знаме във вилната зона до Херсон, на източния бряг на река Днепър, при Антоновския мост. Целта на операцията – да се повдигне духът на украинците там. Отдавна в района има украински позиции, въпреки всички усилия с бомбардировки на руснаците те да бъдат унищожени:

ОЩЕ: Какво са подготвили руснаците на втората защитна линия в Запорожието? (ВИДЕО)

The Defense Forces confirmed the landing of the AFU on the left bank of the Dnipro River in Kherson Region



According to the speaker of the Operational Command "South" Natalia Humeniuk, the AFU units carried out a risky operation "to raise the spirit of people in the occupation"… pic.twitter.com/wzEbnHbmjw — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

Направлението Бахмут

Във включване в украинския 24-часов телемаратон украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр коментира, че украинската армия вече има такива позиции по фланговете на Бахмут, които не позволяват на руската армия свободно да се движи в самия Бахмут заради възможностите да бъде обстрелвана. Командващият украинските сухопътни сили генерал Олександър Сирски също заяви, че има украински напредък при Бахмут, без да дава допълнителни подробности. Най-свирепите боеве са на юг – при Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка, между 6 и 15 километра южно от Бахмут.

Russian forces in Bakhmut were trapped, said Ukraine's deputy defence minister



According to Hanna Maliar, the AFU in the #Bakhmut area has already "reached many dominant heights", so the Russian army is trapped there. "They can't get out of Bakhmut and they can't move fully… pic.twitter.com/34eAJebRK4 — NEXTA (@nexta_tv) August 29, 2023

Беше публикувано и видео на украинска засада срещу руски военни части точно при Андреевка – ТУК!

the 3rd assault made a really smart move they saw the russians were flattening entire treelines to keep the Ukrainians away from Andriivka so they just hit their defensive line from behind

48.48836336473301, 37.9659131148052@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/bxlrAO3xtG — Lovely Lad (@I_LikeMcdonalds) August 29, 2023

По отношение на Купянск, руснаците твърдят, че имат успехи по позиции при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), Петропавловка (7 километра източно от Купянск), Степова Новоселовка (18 километра югоизточно от Купянск), Кисловка (20 километра югоизточно от Купянск) и Котляровка (22 километра югоизточно от Купянск). Украинският генщаб обаче посочва Новоегоровка (15 километра югозападно от Сватово) и Билохоровка (12 километра южно от Кремена) като места на основния руски фокус засега – там според украинците има поредни неуспешни руски атаки.

Война на дронове: Удари по руски военни самолети, завод за ракети "Искандер" и не само (ВИДЕО)