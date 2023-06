Руските власти признаха: Чонгарският мост е много по-сериозно повреден отколкото мислехме

След като в нощта на 22 юни украинските сили нанесоха удар по важната пътна артерия, Салдо заяви самоуверено, че няма проблем и движението по нея отново ще бъде възстановено. Днес обаче в телеграм канала си той бе принуден да признае очевидното - "За съжаление мостът е повреден много по-сериозно, отколкото предполагахме. В следващите 15-20 дни, докато тече оценката на щетите, мостът няма да бъде годен за движение."

Припомняме, че украинските власти отбелязаха, че Чонгарският мост е единственият, който позволява снабдяването на руските войски не само в Запорожка и Херсонска област, но и в Донецк и Луганск. Затова неговото разрушаване е от голямо значение от оперативна военна гледна точка.

“The Chonhar bridge is damaged more seriously than we thought. Due to this damage, traffic between the Kherson region and Crimea via this bridge will be closed for 15-20 days,” Russian appointed Governor of the Kherson region Volodymyr Saldo said. pic.twitter.com/vaKgS4swpF